Tesla: Elon Musk deutet erneut kleineren Cybertruck für Europa an

Als Tesla den Cybertruck präsentierte, da sorgte man für viel Aufsehen. Doch bis heute ist unklar, ob der Cybertruck in dieser Form überhaupt zu uns kommen wird. Es gibt viele Stimmen, die das mit der Straßenzulassung kritisch sehen.

Elon Musk hat daher schon angedeutet, dass es eine kleinere Version geben wird und diese Woche hat er sich erneut auf Twitter gemeldet. Ein Nutzer wollte von ihm wissen, ob es denn eine kleinere Version für Europa geben wird, da ihm das Model Y nicht zusagt. So eine Version sei laut Elon Musk „sehr wahrscheinlich“.

Doch warten wir mal ab, wie sich der Cybertruck nun entwickelt. Die Produktion soll 2021 anlaufen, was bei Tesla auch 2022 bedeuten kann. Der Cybertruck würde dann wohl 2022 oder 2023 in den USA auf den Markt kommen. Bis wir über den Start in Europa sprechen, dürften also noch 3-4 Jahre ins Land ziehen.

Highly likely down the road — Elon Musk (@elonmusk) August 4, 2020

