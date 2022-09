Netflix startet Entwicklerstudio für Spiele

Netflix hat diese Woche verraten, dass man ein internes Entwicklerstudio für Spiele in Helsinki aufbaut. Man möchte ein Team aufbauen, welches „erstklassige Spiele“ ohne Werbung und In-App-Käufe entwickelt, die man den Abonnenten bereitstellt.

Mit Netflix Games bietet der Streamingdienst seit einer Weile einige Spiele für iOS und Android an, bisher hat man diese aber von anderen Entwicklern eingekauft. Ein eigenes Studio ist teuer, das zeigt also, dass Netflix diese Kategorie wichtig ist.

-->

Laut Netflix befindet man sich noch am Anfang des Aufbaus und Spiele können mehrere Jahre in der Entwicklung sein. Konkrete Ankündigungen gibt es also noch nicht. Es ist auch unklar, ob es bei mobilen Spielen für iOS und Android bleibt, oder ob Netflix langfristig vielleicht Spiele für Konsolen und PCs entwickeln möchte.

Why Helsinki? It is home to some of the best game talent in the world. This will be a games studio that we build from scratch, and our second games studio in Helsinki alongside Next Games, which became part of Netflix earlier this year. Along with Night School Studio and Boss Fight Entertainment, these four studios, each with different strengths and focus areas, will develop games that will suit the diverse tastes of our members.