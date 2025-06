Netflix kündigt neue Spiele für Android und iOS an

Netflix baut das Angebot an Spielen für Android und iOS weiter aus, die man (falls man ein Abo von Netflix besitzt) kostenlos spielen kann. Neue Ankündigungen von Netflix in dieser Woche sind unter anderem Civilization VI und Street Fighter IV.

Doch im Rahmen der „Geeked Week“ hat Netflix auch einen Trailer mit weiteren Spielen veröffentlicht, einige davon sind bereits bestätigt. Neu sind auch Squid Game: Unleashed, Carmen Sandiego, Chicken Run: Eggstraction, Lab Rat, Don’t Starve Together und auch Tales of the Shire Blood Line: A Rebel Moon Game.

Ein großes Highlight (für mich) ist Monument Valley 3, was bereits eine eigene Ankündigung im Sommer bekam und im Dezember erscheint. Der Rest reizt mich jetzt weniger, aber da könnte ich mir wohl mal wieder einen Netflix-Monat holen.

