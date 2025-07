Netflix will mit besseren Vorschlägen überraschen

Kennt ihr die Situation, in der man bei Netflix sucht und stöbert und eigentlich nicht wirklich das findet, was man gerade schauen möchte? Das will Netflix optimieren und man setzt dabei, wie könnte es im Jahr 2025 auch anders sein, auf eine KI.

Die Technologie von OpenAI (also ChatGPT) ist die Basis für eine neue Suche, bei der Nutzer frei beschreiben können, was sie gerade schauen wollen, und Netflix will einem dann bessere Vorschläge liefern. Der Dienst will also euch und vor allem auch das eigene Angebot an Serien und Filmen besser für Vorschläge analysieren.

Netflix testet eine neue KI-Suche

Netflix hat gegenüber Bloomberg bestätigt, dass man diese neue KI-Suche derzeit im kleinen Kreis testet, sie wird ausgewählten iOS-Nutzern in Neuseeland und in Australien angeboten. Ein weltweiter Rollout ist, sofern erfolgreich, später geplant.

Ich hätte nichts dagegen, denn wir überlegen oft, ob wir die Zeit in Serie XY bei den Anbietern investieren. Eine KI darf gerne analysieren, was wir gerne schauen und dann Vorschläge machen, von mir aus nicht nur bei der Suche, sondern auch in der App und proaktiv. Die Vorschläge von Netflix sind bisher oft … sehr bescheiden.

-->