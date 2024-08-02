Mobilität

Neue Elektroautos: Autobranche in Japan bündelt Kräfte

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
2020 Honda E
2020 Honda e

Nissan und Honda haben sich bereits geeinigt und diese Woche hat Mitsubishi bekannt gegeben, dass man Gespräche mit den beiden Marken führt. Es geht um die gemeinsame Entwicklung von elektrischen Fahrzeugen und anderen Dingen.

Gemeinsam wollen die drei Autohersteller aus Japan an „Umwelttechnologien, Elektrifizierungstechnologien und Softwareentwicklung“ arbeiten und man hofft, dass man zusammen schneller aufholen und vor allem auch Kosten sparen kann.

Genau genommen dürfte auch das Wissen von Sony mit in gewisse Technologien fließen, denn Honda und Sony haben ebenfalls eine enge Partnerschaft und bauen im Moment ein Portfolio an Elektroautos auf. Das ist allerdings ein anderer Deal.

Japan bei Elektroautos eher abgehängt

Nissan war Vorreiter bei Elektroautos, hat den Hype der letzten Jahre aber verpasst und holt gerade auf. Honda und Mitsubishi haben diesen Trend bisher komplett bei ihrem Portfolio ignoriert, wobei Honda einen Versuch wagte und damit scheiterte.

Aus europäischer Sicht finde ich das durchaus spannend, denn hier gab es auch das Bestreben nach mehr Zusammenarbeit. Doch Konzerne wie die Volkswagen AG oder Stellantis nutzen lieber interne Synergien, was sich so ganz langsam ändert.

Ich bin wirklich gespannt, wie sich die Branche bis 2030 entwickelt und welche Partnerschaften halten, welche zum Erfolg führen und wer scheitert. Es ist sehr viel Bewegung in der Branche und die zweite Hälfte des Jahrzehnts wird interessant.

Vw Id3 Laden

Autohandel erwartet Preisschlachten um Elektroautos

Eine Umfrage der Zeitschrift „Kfz-Betrieb“ und Vogel Research zeigt, dass mehr als die Hälfte der Händler gebrauchte Elektrofahrzeuge als „nahezu…

2. August 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Thomas 💎
    sagt am

    Schon seltsam, Toyota, Mazda und Subaru haben vor 3 Monaten eine neue Allianz gegründet, um den Verbrenner weiterhin zu optimieren.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / Mobilität / ...
Weitere Neuigkeiten
Digitaler Türspion: Gericht untersagt Nutzung trotz Sehbehinderung
in Smart Home
ERGO setzt auf visuelle Schadenserkennung per App
in Mobilität
EnBW erweitert Schnellladenetz am REWE-Center in Braunschweig
in Mobilität
Playstation Icons
PlayStation: Sony hält an Live-Serive-Spielen trotz Kritik fest
in Gaming
Home Assistant Green: Das Profi-Smart-Home für Einsteiger hat mich überzeugt
in Smart Home
Tesla Model 3 2024 Performance Header
Neues Tesla Model 3 mit über 800 km Reichweite
in Mobilität
Computer Online Internet Pc
CCC kritisiert geplantes Sicherheitspaket des Innenministers
in Dienste
Der erste „Xbox-Handheld“ hat einen Preis und ein Datum
in Gaming
Google Tv 2025
Google TV am Ende? Die Zukunft ist „ungewiss“
in News
Blackview MEGA 3 – 12-Zoll-Tablet zum Rabattpreis kaufen
in Tablets | Update