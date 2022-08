Neue Klasse: BMW plant „kompletten Reset des Automobils“

Oliver Zipse hat im Rahmen der Geschäftszahlen von BMW verraten, dass die Neue Klasse (eine kommende Elektro-Plattform von BMW) wie erwartet gegen 2025 mit ersten Elektroautos starten wird. Diese Plattform soll diverse Antriebsarten bei BMW unterstützen, wird derzeit allerdings nur für rein elektrische Autos entwickelt.

Passend dazu entwickelt BMW auch eine neue Generation von Elektromotoren.

-->

Neue Klasse: BMW plant Limousine und SUV

Der Chef von BMW hat erneut bestätigt, dass ein Modell im 3er-Segment den Anfang machen wird. Der neue BMW i3 wird nur in China angeboten und bei uns ist dann in ein paar Jahren ein ganz neues Modell geplant – kein Verbrenner-Umbau.

Parallel dazu werden wir „ein sportliches SUV“ von BMW sehen. Klingt so, als ob BMW die Strategie des Tesla Model 3 und Tesla Model Y verfolgt, die weltweiten Bestseller bei Elektroautos. Und damit ist der Premium-Hersteller nicht alleine.

Neue Klasse: Erste Konzepte zur IAA 2023

Wie lautet die Roadmap bei Neue Klasse? Im Rahmen der CES im Januar möchte BMW zunächst eine Preview für technische und digitale Neuerungen zeigen. Ich gehe mal stark davon aus, dass der Schritt zu Android Automotive im Fokus steht.

Eine erste Preview in Form von Konzepten ist dann für die IAA 2023 in München geplant, die am 5. September startet. Habe ich mir schon gedacht, immerhin ist das eine der wichtigsten Automessen und auch der Standort von BMW Deutschland.

Neue Klasse: Ein Reset des Automobils

Laut BMW kommt die Neue Klasse „zum richtigen Zeitpunkt“ und schon 2030 soll sie „mehr als die Hälfte (des) weltweiten Absatzes (von BMW) ausmachen“. Die Kerneigenschaften sind „elektrisch, digital und zirkulär“ und die neue Plattform soll BMW zu „einem vollkommen neuen Unternehmen“ machen. Doch es geht weiter.

BMW sieht diesen Schritt sogar „als kompletten Reset des Automobils und unseres Verständnisses von Mobilität“. Große Worte, mal schauen, ob das einfach nur heiße Luft ist, weil BMW derzeit keine Elektro-Plattform hat und im Gegensatz zu Audi oder Mercedes noch viele Jahre benötigt, oder ob uns BMW überraschen wird.

Ich bin jedenfalls gespannt, BMW baut sehr gute Elektroautos, aber eben mit dem Nachteil, dass es umgebaute Verbrenner sind. Die IAA 2023 wird sehr interessant.

BMW i4 M50 im Test: Ist das ein gutes Elektroauto? Ohne lange Pause kommen wir heute direkt zum nächsten Elektroauto, welches mich in den letzten Tagen im Alltag begleitet hat. Es handelt sich um den noch sehr frischen BMW i4, den ich in der Top-Ausstattung als BMW i4 M50 testen…9. Juli 2022 JETZT LESEN →

-->