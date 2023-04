Neue Nintendo Switch: Stellenausschreibung sorgt für Gesprächsstoff

Hat Nintendo noch eine neue Switch geplant, bevor wir dann irgendwann eine neue Konsole sehen werden? Die Nintendo Switch Pro kam am Ende nur als Nintendo Switch OLED auf den Markt, was vermutlich an der großen Chipkrise von 2021 lag.

Aktuell steht wieder eine neue Nintendo Switch für Ende 2023 im Raum und eine neue Stellenanzeige von Nintendo in Europa kurbelt die Gerüchteküche an. Hier soll ein neuer R&D-Mitarbeiter nämlich nicht nur an der nächsten Generation arbeiten, laut Nintendo benötigt auch die aktuelle Generation noch ein bisschen Arbeit.

Ziel ist es, in diesen Bereichen Lösungen anzustreben, die über den Stand der Technik hinausgehen, und zwar für die aktuelle und die nächste Generation der Nintendo-Plattformen. Es wird notwendig sein, mit Spieleentwicklern zusammenzuarbeiten, um neue Technologien auf den Markt zu bringen.

Sucht man bei Nintendo also noch Unterstützung, um in ein paar Monaten eine neue Nintendo Switch auf den Markt zu bringen? Möglich, aber da so eine Suche öffentlich zugänglich ist, drückt sich Nintendo logischerweise äußerst vage aus.

Es ist aber derzeit die spannende Frage: Was kommt? Das neue Geschäftsjahr hat bei Nintendo begonnen und im Mai gibt es die Zahlen für Q1 und dann sicher auch eine Prognose bis Ende März 2024. Da wollen die Investoren sicher wissen, was man geplant hat. Vor allem, falls die Nachfrage tatsächlich weiter zurückgeht.

Funfact: Nintendo hat heute bestätigt, dass man Ende August an der Gamescom teilnimmt, obwohl man sogar die größere und wichtigere E3 abgesagt hat. Hat man also eventuell eine Ankündigung für Herbst parat, die man vor Ort zeigen möchte?

Nintendo Switch: Mario Kart 8 Deluxe und weitere Spiele im Angebot Nintendo feiert Super Mario im Kino und hat passend dazu eine Aktion vor einigen Wochen angekündigt, bei der man zahlreiche Spiele mit und rund um Super Mario im Preis senken […]25. April 2023 JETZT LESEN →

-->