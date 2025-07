Neuen Serien und Filme: Das gibt es bei Sky und WOW im August 2024

Wir nähern uns dem Ende des Monats und das bedeutet, dass die Highlights für den kommenden Monat kommen. Heute geht es um Sky, die ja nicht nur Sky als Marke bewerben müssen, sondern zusätzlich WOW als Streamingdienst haben.

Es ist ein etwas ruhiger Monat und das merkt man auch daran, dass Sky und WOW sogar erneut mit House of the Dragon werben, obwohl die Serie im Juni angelaufen ist. Ohne die HBO-Highlights wird es dort dann aber echt so richtig düster sein.

Natürlich müsst ihr ein Abo bei Sky/WOW buchen, um das alles sehen zu können.

Serien, Shows und Dokumentationen

Disco – Der Soundtrack einer Revolution S1 (2.8.)

The Truth vs. Alex Jones – Die Verleugnung des Sandy-Hook-Amoklaufs (3.8.)

House of the Dragon S2 (5.8.) – alle Folgen jetzt abrufbar

Elsbeth S1 (6.8.)

Animal Park: Zoo-Geschichten aus Longleat S18 (7.8.)

Orang-Utan Dschungelschule S3 (9.8.)

Der Marsch der Elefanten (11.8.)

Fallen S1 (12.8.)

Oscar de la Hoya: The Golden Boy of Boxing (16.8.)

Nikki Glaser: Someday You’ll Die (17.8.)

Tschugger S3 (18.8.)

Die Makakeninsel S1 (18.8.)

The Insurrectionist Next Door (23.8.)

The Ark S2 (29.8.)

Telemarketers S1 (30.8.)

Der Unglücksbringer: Das Leben und die Tode des Robert Durst S2 (31.8.)

Filme

Schlaft gut, ihr fiesen Gedanken (1.8.)

Saw X (2.8.)

The Royal Hotel (3.8.)

Farang – Schatten der Unterwelt (9.8.)

Cat Person (10.8.)

The Iron Claw (15.8.)

Kinder des Zorns(16.8.)

The Holdovers (17.8.)

Girl You Know It’s True (22.8.)

Which Brings Me to You (24.8.)

Night Swim (30.8.)

Die Farbe Lila (31.8.)

