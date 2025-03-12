Neuer BMW i3 kommt: Der 3er wird elektrisch

Der 3er hat bei BMW zwar eine Zukunft als Verbrenner, aber der neue Liebling steht ab 2026 an, die Neuauflage des BMW i3. Dieser wird nach dem Ende des ersten i3 jedoch kein kompaktes Elektroauto, sondern es wird ein vollelektrischer BWM 3er.

Wir wissen schon, dass die Vorserienversion im Sommer in München bei BMW anlaufen soll, die Ankündigung steht dann Ende des Jahres an und Marktstart ist für 2026 geplant. Es ist das zweite Modell der „Neuen Klasse“ (der iX3 startet vorher).

BMW testet den elektrischen 3er noch in den letzten Regionen, man hat bisher aber noch nicht final bestätigt, dass er i3 heißen wird. Die finalen Details zur Plattform, mit der nur noch Elektroautos möglich sind, stehen bisher übrigens auch noch aus.

Es ist ein wichtiger Schritt für BMW, denn der i4 verkauft sich sehr gut und man wird sicher hohe Erwartungen an einen neuen i3 haben. Doch die Konkurrenz ist vorbereitet, denn der elektrische Audi A4 und die Mercedes C-Klasse stehen auch bald an. Das Tesla Model 3 bekommt also schon sehr bald sehr viel Konkurrenz.