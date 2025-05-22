Cupra Raval läuft ab 2026 bei Seat vom Band

Seat ist für die Electric Urban Car Family im VW-Konzern verantwortlich und darf die vier geplanten Modelle produzieren. Passend dazu wird gerade das Werk in Martorell umgebaut, welches jetzt zwei sehr wichtige Meilensteine feiern konnte.

Da wäre zum einen die Montage von Vorserien-Batteriesystemen und auch der Start der Vorserienproduktion erster Karosserieteile auf der neuen PXL-Presse. Die Serienproduktion des ersten Modells ist wie geplant für 2026 vorgesehen, so Seat.

Den Anfang macht ein Modell von Cupra, denn der Raval wird das erste Elektroauto der Electric Urban Car Family sein. Danach folgt die Serienversion des ID2all, der aber womöglich gar nicht VW ID.2 heißt, es könnt auch ein VW ID Polo kommen.

Nach diesen beiden Modellen gibt es noch eine SUV-Version des ID2all und Skoda bringt den Epic. Andere Konzernmarken von Volkswagen, wie Audi oder Seat selbst, planen vorerst kein Modell der Reihe (Seat prüft Einstieg in die Elektromobilität).