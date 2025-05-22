Mobilität

Cupra Raval läuft ab 2026 bei Seat vom Band

Autor-Bild
Von
|
Cupra Licht Tavscan Header

Seat ist für die Electric Urban Car Family im VW-Konzern verantwortlich und darf die vier geplanten Modelle produzieren. Passend dazu wird gerade das Werk in Martorell umgebaut, welches jetzt zwei sehr wichtige Meilensteine feiern konnte.

Da wäre zum einen die Montage von Vorserien-Batteriesystemen und auch der Start der Vorserienproduktion erster Karosserieteile auf der neuen PXL-Presse. Die Serienproduktion des ersten Modells ist wie geplant für 2026 vorgesehen, so Seat.

Cupra Raval Front

Cupra Raval als Konzept

Den Anfang macht ein Modell von Cupra, denn der Raval wird das erste Elektroauto der Electric Urban Car Family sein. Danach folgt die Serienversion des ID2all, der aber womöglich gar nicht VW ID.2 heißt, es könnt auch ein VW ID Polo kommen.

Nach diesen beiden Modellen gibt es noch eine SUV-Version des ID2all und Skoda bringt den Epic. Andere Konzernmarken von Volkswagen, wie Audi oder Seat selbst, planen vorerst kein Modell der Reihe (Seat prüft Einstieg in die Elektromobilität).

Audi A3 Sedan

Audi: Neues Elektroauto kommt schon Ende 2026

Der Audi Q4 e-tron war lange Zeit der Einstieg in die Elektromobilität bei Audi und obwohl die Marke sich weiterhin…

22. Mai 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / ...
Weitere Neuigkeiten
Apple Siri Header
Apple prüft auch Google Gemini als Grundlage für neues Siri
in Dienste
Db Gibt Startschuss Für Wasserstoffbusse 
Fahrgäste wünschen sich einfacheren Zugang zu ÖPNV-Tickets
in Fintech
Google
Google Taschenrechner 9.0 erhält Material 3 Expressive Redesign
in News
O2 O2 Telefonica Germany
O2 überrascht Bestandskunden mit neuem Unlimited on Demand Pack
in Tarife
Enbw Laden Netz Elektro
EnBW startet Bau von zwei neuen Schnellladeparks in Norddeutschland
in Mobilität
Emails Falling
BSI veröffentlicht E-Mail-Checker für Verbraucher
in Dienste
DHL und Deutsche Post legen Warenversand in die USA auf Eis
in Marktgeschehen
Unfall
Unfallstatistik 2025: Rückgang der Unfälle, Anstieg der Todesfälle
in Mobilität
Mercedes Eqt
Mercedes ruft EQT, Citan und T-Klasse wegen Softwarefehler zurück
in Mobilität
Tesla Model 3 2024 Performance Header
Tesla unter Druck: Neue US-Ermittlungen wegen verspäteter Unfallmeldungen
in Mobilität