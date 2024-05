Neuer Porsche 911 kommt mit einem Hauch von Elektromobilität

Porsche hat immer wieder betont, dass man das Portfolio umbaut, nur der 911er wird ein Verbrenner bleiben. Mit der Neuauflage für 2024 hat man dann aber vor ein paar Wochen verraten, dass wir einen Hybrid mit noch mehr Leistung bekommen.

Dieser wurde diese Woche offiziell vorgestellt, der neue Porsche 911 GTS kommt mit einem „Performance-Hybrid“ daher, die Marke spricht beim „T-Hybrid-System“ von einer Innovation. Es gibt eine integrierte E-Maschine, die zwischen Verdichter- und Turbinenrad platziert ist. Porsche beschreibt dieses neue System übrigens so:

So wird unmittelbar Ladedruck aufgebaut. Die E-Maschine im Abgasturbolader arbeitet gleichzeitig als Generator. Sie erzeugt dabei bis zu 11 kW (15 PS) elektrische Leistung. Diese Energie wird dem Abgasstrom entzogen. Der elektrische Turbolader ohne Wastegate ermöglicht den Einsatz von nur einem statt wie bisher zwei Turboladern – bei gleichzeitig verbessertem Ansprechverhalten und gesteigerter Dynamik.

Insgesamt ist der neue Porsche 911 nur 50 kg schwerer, worauf man stolz ist, aber elektrisch fahren kann man damit nicht. Der 1,9 kWh große Akku ist in etwa so groß wie eine normale 12 Volt-Starterbatterie und dient nur für einen Zweck: Leistung.

Aus 357 kW (485 PS) und 570 Nm werden mit Elektromotor damit 398 kW (541 PS) und 610 Nm, womit der neue Porsche 911 GTS den Vorgänger mit 45 kW (61 PS) übertrumpft. Damit ist man in 3 Sekunden bei 100 km/h, ein neuer 911-Bestwert.

War es das? Vorerst ja. Porsche hat den 911er fit für 2024 und die kommenden Jahre gemacht, aber so richtig elektrisch wird man noch nicht. Es steht aber im Raum, dass man intern an einem elektrischen 911er arbeitet und Porsche hat sich auch in der Kommunikation angepasst und schließt das nicht mehr konsequent aus.

VW ID.1 kommt: Volkswagen bestätigt günstige Elektroautos ab 2027 Es gibt ja immer eine Debatte, ab wann man über ein „günstiges Elektroauto“ bei den Ankündigungen sprechen kann, aber bei einem Preis von ca. 20.000 Euro ist das vermutlich für […]29. Mai 2024 JETZT LESEN →

-->