Neues Elektroauto von Mazda legt guten Start hin
Der Mazda MX-30 kann durchaus als Flop für den Einstieg in die Elektromobilität bei Mazda bezeichnet werden, doch die Marke legt ab 2025 mit einem Modell in Europa nach, denn der Mazda EZ-6 kommt als neue Elektro-Limousine zu uns.
Technisch eher bescheiden und nur dank einer Partnerschaft in China möglich, aber dort greift man mit einem durchaus attraktiven Preis von umgerechnet klar unter 20.000 Euro an. Und das sorgte für einen sehr passablen Start in China.
Mit 2.445 Einheiten im November ist der EZ-6 auf Platz drei der mittelgroßen NEV-Limousinen gelandet und darauf war man bei Mazda so stolz, dass man diese Zahl in sozialen Medien teilte. Wobei es auch einige Angebote von Changan Mazda gab.
Doch es ist ein Anfang und ich bin mal gespannt, wie die fast 5 Meter lange Elektro-Limousine von Mazda bei uns positioniert wird. Welche Version kommt? Was wird sie kosten? Aber es wird noch etwas dauern, denn es geht erst im Herbst 2025 los.
Ich wette, der Erfolg hängt maßgeblich damit zusammen, dass es (zumindest aussen) auch wie ein Auto aussieht und nicht wie ein notgelandetes Ufo.
Ich mag Mazda, nicht umsonst fahre ich einen Mazda 6 und fand, bis auf die Reichweite, den MX30 bei Verarbeitug etc. top, nur als Fortbewegungsmittel, dass einen von Punkt A nach Punkt B bringen soll versagt der MX30 halt kläglich auf ganzer Linie mit seinen 100 Kilometern Reichweite.
Mit dem EZ-6 habe ich aber so meine Probleme. Das ist eben nur ein umgelabelter Changan und der Innenraum mit aufgeflanschtem Tablet ist typisch für viele BEVs die Tesla nacheifern (inkl. Volvo und Co) und sieht entsprechend vom Interieur so gar nicht nach typischer Mazda Qualität und Anmutung aus sondern eben typisch nach chinesischem Massenprodukt oder, wie ich es gerne nenne, Billo-BEV (BBEV) (und ja, da gehört für mich tatsächlich auch Volvo zu, unabhängig vom Preis, rein von der Anmutung).