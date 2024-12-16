Neues Elektroauto von Mazda legt guten Start hin

Der Mazda MX-30 kann durchaus als Flop für den Einstieg in die Elektromobilität bei Mazda bezeichnet werden, doch die Marke legt ab 2025 mit einem Modell in Europa nach, denn der Mazda EZ-6 kommt als neue Elektro-Limousine zu uns.

Technisch eher bescheiden und nur dank einer Partnerschaft in China möglich, aber dort greift man mit einem durchaus attraktiven Preis von umgerechnet klar unter 20.000 Euro an. Und das sorgte für einen sehr passablen Start in China.

Mit 2.445 Einheiten im November ist der EZ-6 auf Platz drei der mittelgroßen NEV-Limousinen gelandet und darauf war man bei Mazda so stolz, dass man diese Zahl in sozialen Medien teilte. Wobei es auch einige Angebote von Changan Mazda gab.

Doch es ist ein Anfang und ich bin mal gespannt, wie die fast 5 Meter lange Elektro-Limousine von Mazda bei uns positioniert wird. Welche Version kommt? Was wird sie kosten? Aber es wird noch etwas dauern, denn es geht erst im Herbst 2025 los.