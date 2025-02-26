Neues Fable kommt erst 2026: Dann aber wohl direkt für die PS5

Einige haben es sich vielleicht schon fast gedacht, da es bei Fable doch ruhig war, jetzt ist es offiziell. Das neue Fable kommt erst 2026, so Craig Duncan von den Xbox Game Studios. Man möchte Playground mehr Zeit für ein fertiges Spiel geben.

Doch „NateTheHate“ wirft gleichzeitig auch in den Raum, dass der Grund wohl die PS5-Version ist, die bei Fable definitiv geplant ist und die bei diesem Spiel sogar zeitgleich kommen könnte. Einen Zeitraum für das kommende Jahr gibt es nicht.

Die Entwickler haben für die Fans aber neues Gameplay veröffentlicht, welches doch sehr gut aussieht. Es ist nicht viel und es ist Pre-Alpha-Gameplay, aber darin sieht Fable gut aus. Doch die Grafik alleine wird natürlich nicht entscheidend sein.