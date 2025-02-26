Gaming

Neues Fable kommt erst 2026: Dann aber wohl direkt für die PS5

Autor-Bild
Von
|
Fable Xbox Studios

Einige haben es sich vielleicht schon fast gedacht, da es bei Fable doch ruhig war, jetzt ist es offiziell. Das neue Fable kommt erst 2026, so Craig Duncan von den Xbox Game Studios. Man möchte Playground mehr Zeit für ein fertiges Spiel geben.

Doch „NateTheHate“ wirft gleichzeitig auch in den Raum, dass der Grund wohl die PS5-Version ist, die bei Fable definitiv geplant ist und die bei diesem Spiel sogar zeitgleich kommen könnte. Einen Zeitraum für das kommende Jahr gibt es nicht.

Die Entwickler haben für die Fans aber neues Gameplay veröffentlicht, welches doch sehr gut aussieht. Es ist nicht viel und es ist Pre-Alpha-Gameplay, aber darin sieht Fable gut aus. Doch die Grafik alleine wird natürlich nicht entscheidend sein.

Youtube

YouTube: Google plant Änderung bei Werbung

Als YouTuber kann man sich aussuchen, ob man die Werbeanzeigen in einem Video selbst setzt oder Google entscheiden lässt. Übernimmt…

26. Februar 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Neues Fable kommt erst 2026: Dann aber wohl direkt für die PS5
Weitere Neuigkeiten
backFlip 35/2025: Volkswagen Bank mit „Zinsturbo“
in backFlip
Podcast
Jeder zweite Deutsche hört Podcasts – Überraschende Zahlen zu Hördauer und Orten
in News
Allianz aktualisiert Bedingungen für Meine Allianz und Vorteilsprogramm
in Dienste
Amazon Prime Video Logo 2025 Header
Neue Serien und Filme: Das sind die Prime Video Highlights im September 2025
in News
Computer Notebook Arbeit
Mehrheit der Deutschen will Altersvorsorge online einsehen
in Dienste
Parship führt KI-basierten Harmonie-Check ein
in Dienste
Hotel Barcelona: Neues Game von Swery65 und Suda51 kommt im September
in Gaming
X Twitter Logo
X von Elon Musk blockiert Ermittlungen – Staatsanwälte reagieren
in Social
Auspuff Diesel Abgas
Autoindustrie zweifelt am Verbrenner-Aus – Ruf nach neuen EU-Zielen
in Mobilität
Cyberpunk 2077 Ultimate Edition Artstyle
Cyberpunk 2077 für Nintendo Switch 2: Retail-Version von Kunden bevorzugt
in Gaming