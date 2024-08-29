Smartphones

Neues Smartphone: Samsung plant eine „Special Edition" für 2024

Vor ein paar Monaten stand mal im Raum, dass wir in diesem Jahr nicht nur ein neues Flip und Fold bekommen, sondern Samsung mehr geplant hat. Jetzt hat uns Evan Blass verraten, was ansteht: Das Samsung Galaxy Z Fold Special Edition.

Es ist aufgeklappt nur 4,9 mm dünn, das Samsung Galaxy Z Fold 6 kommt auf 5,6 mm, und zusammengeklappt sind es dann 10,6 mm, da sind es derzeit 12,1 mm. Das Display auf der Innenseite ist 8 Zoll groß und außen sind es 6,5 Zoll. Es wäre also möglich, dass diese neue „Special Edition“ ein kleines bisschen größer ist.

Ältere Gerüchte sprachen auch davon, dass es noch andere Extras gibt, wie einen Rahmen aus Titan, damit es leichter wird, und eine neue Kamera unter dem Display. Das wirft aber auch die Vermutung auf, dass diese Version eine Ecke teurer ist.

