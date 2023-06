Neues Switch-Spiel: Nintendo hat im Juni noch einen Klassiker parat

Nintendo hat bereits vier Klassiker für Nintendo Switch Online im Juni veröffentlicht, aber das war noch nicht alles, denn es steht noch ein Klassiker an. Wer Nintendo Switch Online gebucht und mit dem Erweiterungspass ergänzt hat, der kann ab dem 21. Juni noch einen Klassiker aus der Ära des Game Boy Advance zocken.

Kommende Woche landet Fire Emblem im Abo für die Nintendo Switch, eine Reihe, die in den Jahren danach immer größer wurde und sehr beliebt ist. Das war sogar ein Spiel, welches ich damals für meinen Game Boy Advance hatte, aber es war auch eines dieser Spiele, die ich nie wirklich lange oder gar durchgespielt habe.

Plan your strategy and draw your steel, because smoldering rivalries are set to burn bright once more on the Nintendo Switch™ system! Starting June 23, Fire Emblem™ – also known as Fire Emblem: The Blazing Blade – will be available for everyone with a Nintendo Switch Online + Expansion Pack membership as part of the Game Boy™ Advance – Nintendo Switch Online library.