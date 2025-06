Neues Tesla Model Y: Mehr als nur ein Facelift

Als Tesla auf der IAA 2023 das neue Model 3 präsentierte, da deutete sich schon ein neues Model Y für 2024 an, was aber wohl erst im Januar 2025 kommt. Viele haben vermutet, dass der SUV am Ende nur wieder eine höhere Limousine ist.

Doch es hat einen Grund, warum Tesla das Model Y später bringt, denn man wird deutlich mehr beim Bestseller ändern. Aus China hört man immer mehr Details, wie eine neue Optik für die Lichter auf der Front. Es wird eine LED-Leiste, wie man sie bereits vom Cybertruck oder Cybercab kennt. Das ist also die neue Designsprache.

Tesla plant neue Motor-Generation

Im Innenraum gibt es angeblich ein ganz neues Display mit 15,4 Zoll und einer 2,5K-Auflösung, welches man leicht drehen kann. Hinzu kommt wohl auch mal wieder ein Schritt bei der Technik der Elektromotoren, denn während das Model 3 noch die alten Motoren nutzt, so spendiert Tesla dem Model Y wohl komplett neue Motoren.

Tesla ist anders als andere Autohersteller und führt Neuerungen oft schrittweise ein, hin und wieder gibt es aber auch sowas wie ein „Facelift“, wie in der Branche ein größeres Upgrade bezeichnet wird. Das klingt eher wie eine neue Generation.

