Neues Warnsystem: Das digitale Radio wird zum Lebensretter
Der Weltverband WorldDAB und Digitalradio Deutschland e. V. haben gemeinsam das neue Warnsystem „Automatic Safety Alert (ASA)“ für Digitalradio DAB+ entwickelt, das die Bevölkerung in Not- und Krisensituationen ohne Internetverbindung informiert.
Das System arbeitet automatisch im Hintergrund, kann regional angepasst werden und bietet durch das DAB+-Sendernetz eine hohe Verfügbarkeit. Ab Mitte 2025 werden neue DAB+ Radiogeräte den ASA-Standard unterstützen, erste Tests sind auf der IFA in Berlin und beim bundesweiten Warntag im September geplant.
DAB+ für die Krisenkommunikation
Mit der Einführung von ASA soll das Digitalradio DAB+ einen Beitrag zur Krisenkommunikation leisten. Öffentlich-rechtliche und private Hörfunksender, die Geräteindustrie sowie die Sicherheitsbehörden in Deutschland, darunter das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), arbeiten gemeinsam an der Umsetzung. Dank leistungsstarker Sendemasten mit großer Reichweite können Warnmeldungen regionalisiert und damit gezielt ausgestrahlt werden, um die Betroffenen rechtzeitig zu informieren.
Auslöser für die Entwicklung des ASA-Standards war die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal vor drei Jahren, bei der viele Menschen ums Leben kamen. Angesichts der angespannten Weltlage und des Klimawandels ist das System von internationaler Bedeutung, da DAB+ bereits in rund 70 Prozent Europas verbreitet ist. Neben akustischen Durchsagen bietet das System auch Text- und Bildinformationen, um die Verständlichkeit der Warnungen zu verbessern.
Funktionsumfang von ASA im Detail
- Alert: Gesprochene Durchsagen im Radio enthalten alle relevanten Informationen zur Warnlage
- Aufwachfunktion: Radios können durch DAB+ Radio geweckt werden. Diese wichtige Funktion ist z.B. für künftige Generationen von Radioweckern wichtig (siehe Ahrtal-Katastrophe oder eine nächtliche Sturmflut)
- Location Codes: Im DAB+ Signal werden Warngebiete adressgenau übertragen, wodurch sichergestellt wird, dass z. B. beim automatischen Aufwecken der Radios nur Personen in betroffenen Gebieten benachrichtigt werden. Die Radios erkennen, ob eine Warnung für sie relevant ist
- Umschaltfunktion: Empfänger analysieren Verweise auf Warndurchsagen bei anderen Radiosendern, was die Flexibilität und Reichweite der Warnungen erhöht
- Synchronisation: Aufwachzyklen sind auf das Radiosignal synchronisiert. Dies gewährleistet, dass alle Geräte zur gleichen Zeit aktiv sind und die Warnungen zeitgleich empfangen. Damit sparen tragbare Empfänger Batteriestrom.
Sehe ich das richtig, dass alle bisher verkauften oder in Kfz verbauten DAB+ Geräte diesen ASA-Standard nicht implementiert haben, und auch nicht z.B. durch ein FW/SW-Update Upgegradet bekommen?
Nicht das ich dieses ASA-Feature unbedingt benötigen würde…
Laut obigen Text ist dem wohl so und es stände abermals ein Neukauf von DAB Empfängern an.
Also wird dieser neue ASA-Standard am Anfang und auch mittelfristig nichts weiter als ein Rohrkrepierer mit kaum vorhandener Reichweite sein. In spätestens 10 Jahren wird man dann sehen ob sich ASA durchgesetzt hat, oder ob nicht irgendein anderes (bis Dato unbekanntes und/oder noch nicht entwickeltes) System deren Platz eingenommen hat. Neue Standards hatten es in der Vergangenheit nun Mal immer sehr schwer..