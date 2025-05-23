Gaming

Nicht nur Steam Deck: Valve will mit SteamOS die Handhelds erobern

Valve Steam Steamos Logo

Microsoft arbeitet angeblich an einer neuen Version von Windows, die besser für Handhelds angepasst ist, immerhin irgendwann auch ein Xbox-Handheld. Doch bei Valve will man Microsoft nicht das Feld überlassen und selbst erfolgreich werden.

Daher fokussiert man sich nicht nur auf das Steam Deck, sondern auch auf das OS dafür, SteamOS. Das testet man seit einer Weile mit anderen Handhelds und mit SteamOS 3.7.8 geht es endlich los. Den Anfang macht das neue Lenovo Legio S.

Mit dieser neuen Version gibt es aber auch viele Änderungen für das Steam Deck, den kompletten Changelog könnt ihr hier nachlesen. Und die Details zu SteamOS gibt es hier. Wer SteamOS schon installieren möchte, der findet die Anleitung hier.

Handhelds: Windows vs. SteamOS

Ich bin wirklich gespannt, wie sich das entwickelt, denn auf dem Steam Deck macht das durchaus Sinn, aber als Alternative für Windows wird es Valve nicht leicht haben, denn auf den Windows-Handhelds kann man ja auch Steam installieren.

Doch ich begrüße die Konkurrenz und finde es gut, dass wir jetzt zwei große Player im Handheld-Bereich (Android ignoriere ich mal, das ist keine ernste Alternative bei diesen Geräten) haben. Das könnte ein spannender Wettstreit in Zukunft werden.

  1. Stefan Kirchner 🌀
    sagt am

    Die Windows-Plattform hätte gegenüber SteamOS vor allem den Vorteil, dass man nicht auf Steam angewiesen wäre als Quelle. Da kann quasi alles installiert werden, was als EXE, MSI oder weiß der Geier was herum kommt. Nur in Sachen Effizienzoptimierung dürfte SteamOS die Nase vorne haben, schätze ich.

    Antworten
    1. Johannes 👋
      sagt am zu Stefan Kirchner ⇡

      Du bist doch bei Steam OS auch nicht auf Steam als Quelle angewiesen. Meines Wissens sind z.B. Lutris und Heroic Launcher da genauso installierbar wie unter anderen Linux-Distributionen auch. Und da kann man dann aus allen möglichen Quellen wie z.B. bei gog oder Epic gekaufte Spiele oder was auch immer man an Installationsmedien hat direkt installieren.

      Antworten

