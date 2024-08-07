Niedrige Spritpreise gefährden Elektroautoziele
Die derzeit niedrigen Kraftstoffpreise wirken sich womöglich auf den Markt für Elektroautos aus. Diesel ist derzeit so günstig wie seit 13 Monaten nicht mehr und auch der Benzinpreis ist so niedrig wie seit einem halben Jahr nicht mehr.
Nach einer Auswertung des ADAC kostet ein Liter Diesel im bundesweiten Durchschnitt 1,607 Euro, das sind 1,9 Cent weniger als in der Vorwoche. Diese Entwicklung ist erfreulich für Autofahrer, aber problematisch für den Absatz von Elektroautos. Denn viele Kunden führen eine ganz simple Kostenrechnung vor der Anschaffung eines neuen Fahrzeugs durch.
Diese Entwicklung entlastet die Autofahrer zwar vorübergehend, steht aber im Gegensatz zu den Bemühungen, den Absatz von Elektroautos zu fördern. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass die Spritpreise wieder stark steigen bzw. schwanken können. Auf der anderen Seite erleben wir aktuell, wie auch die Preise an den Ladesäulen nach oben klettern.
Vor allem im direkten Vergleich mit einem Dieselfahrzeug verschiebt sich die Kostenrechnung selbst unter Einbezug sämtlicher Faktoren wie THG-Vergütung, Wartungseinsparungen oder Versicherungskosten merklich. Den im Regelfall höheren Anschaffungspreis von Elektroautos noch gar nicht eingerechnet.
Der Preis für Super E10 ist ebenfalls gesunken und liegt nun bei durchschnittlich 1,734 Euro pro Liter. Auch dies entspricht einem Rückgang von 1,9 Cent im Vergleich zur Vorwoche. Hauptursache für den Preisrückgang an den Zapfsäulen sind die gesunkenen Rohölnotierungen. Ein Barrel Rohöl der Sorte Brent kostet derzeit knapp über 76 US-Dollar, was auf schwächere Konjunkturdaten aus den USA, China und Europa zurückzuführen ist.
ADAC warnt vor Unsicherheit des Preisniveaus
Die niedrigen Kraftstoffpreise schrecken potenzielle Käufer von Elektroautos ab, da die kurzfristigen Einsparungen beim Tanken die höheren Anschaffungskosten von Elektrofahrzeugen weniger attraktiv erscheinen lassen. Trotz der positiven Entwicklung für herkömmliche Autofahrer warnen Experten wie der ADAC vor der Unsicherheit des derzeitigen Preisniveaus. Eine mögliche Eskalation im Nahen Osten könnte den Ölpreis schnell wieder in die Höhe treiben.
Neben den niedrigen Preisen rät der ADAC Autofahrern, abends zu tanken, da die Preise dann am niedrigsten sind. Außerdem sollten Reisende Autobahntankstellen meiden, da diese deutlich teurer sind. Bei den hohen Reichweiten der gängigen Verbrenner sollte man daher schlicht vor Fahrtantritt günstiger volltanken.
Vorübergehend niedrige Spritpreise. Auch ohne großem Nahostkrieg wird der Sauriersaft wieder teurer werden. Und wenn die Lage in Nahost eskaliert, reden wir von 2,50 Euro pro Liter. Und dann wird es wegen Schuldenbremse keine Spritpreisbremse geben können. :D
Ich war die letzten zwei Wochen mit dem E-Auto in Dänemark und Norwegen unterwegs, 3.500 km insgesamt. 180 Euro Stromkosten, macht knapp über 5 Euro pro 100 km. Und ich fahre zügig. Da kommt auch Dieseldieter nicht mehr mit. Mit meinem Vorgängerfahrzeug, einem Benziner, hätte ich weit über 400 Euro für Sprit bezahlt.
Rene, es geht doch immer wieder um die Anschaffungskosten, DAS ist doch das Problem!
Nur die meisten Menschen sind eben nicht in Dänemark oder Norwegen unterwegs, sondern in Deutschland und die meisten Menschen waren auch nicht Langstrecke und laden über Solar, sondern sind auf öffentliche Säulen angewiesen und pendeln zur Arbeit. Ein bisschen Realismus schadet vielleicht nicht, um die Probleme zu verstehen, die dazu führen, dass die Fahrzeuge aktuell niemand kaufen möchte. Und den Anschaffungspreis bei der Kostenberechnung aus dem vor zu lassen ist doch auch Quatsch.
Wenn ich mich nicht irre, geht es im Artikel um billigere Spritpreise, nicht um Anschaffungskosten. Natürlich gucken die Leute (meiner Meinung nach zu sehr) auf Anschaffungskosten, aber darum ging es mir nicht. Und ich habe auf der Reise ausschließlich öffentlich geladen und bin auch bei mir in der Gegend auf öffentliche Ladestationen angewiesen, da wir für längere Zeit wohl keine Wallboxen bekommen werden (anderes Thema). Also ich bin nicht der PV-Typ, für den alles easy ist. Von daher braucht man mir keinen mangelnden Realismus vorhalten!
Jupp, hatte mich auch sehr darüber gefreut als ich 1,59 für Super E10 gesehen habe.
Darf gerne noch weiter runter gehen.
Aber ich muss tatsächlich auch sagen, als die Spritpreise fast 2 Euro erreicht haben habe ich auch sehr ernsthaft über ein E Auto nachgedacht trotz Mietwohnung.
Die niedrigeren Preise zur Zeit lassen mich aber definitiv weiterhin meinen ollen (Bj 2008) A5 fahren.
*lol* … hab noch nie gehört, das sich jemand wegen den Benzinpreisen kein eAuto kauft. Da spielen ganz andere Gründe eine Rolle.
Das ganze blabla um die Benzinpreise ist restlos aus den Fingern gesaugt. Mal abgesehen davon, das im Ländervergleich die Benzinpreise in Deutschland alles andere als günstig sind.
Die meisten Menschen stellen eine simple Kostenrechnung an, auch wenn du dir das nicht vorstellen kannst
Das hat nichts mit vorstellen können zu tun. Hab schon mit vielen über das Thema gesprochen und Benzinpreise waren NIE ein Grund für ein Nein zum eAuto. 🤷♂️
Glaube ich dir sofort, deine Erfahrungen sind aber nicht allgemeingültig
Deine aber auch nicht 🤷♂️
Natürlich nicht, würde ich doch auch gar nicht behaupten. 😀
Ich meld mich mal sofort, selbstverständlich sind die niedrigen Kraftstoffpreise für mich ein Grund noch nicht aufs E-Auto umzusteigen. In der Gesamtbetrachtung will ich es mir einfach nicht leisten. Wäre der Kraftstoff deutlich teurer, dann würde das schon ganz anders aussehen.
Richtig, und dann stellt man fest, das E-Auto amortisiert sich bei einem vergleichbaren Neuwagen und wenn man nur an öffentlichen Säulen Laden kann nach zwischen 120.000 und 140.000 gefahrenen Kilometern, bis dahin ist es ein Minusgeschaft. Das sind in der Regel locker zehn Jahre, nur die meisten Menschen besitzen ein Auto keine zehn Jahre, d.h. das E-Auto wird sich nie amortisieren…
Die Preise für Ladestrom müssen massiv sinken und die E-Autos müssen Preis-Parität mit den Verbrennern erreichen, dann fängt es an langsam interessant zu werden, wenn man auch immer noch die Nachteile durch die geringe Reichweite und das langsame Laden hat, wäre dann aber eher bereit diese Nachteile in Kauf zu nehmen.
Verstehe den Aufriss wegen 1,9 Cent nicht. Der Preis springt, zumindest bei uns in der Region, in den letzten Wochen immer mal wieder im 6-8 Cent.
Klar, im Bundesschnitt. Aber empfinde ich immer noch als normal.
Würde der grundsätzlichen Aussage folgen, wenn es 20 bis 30 Cent sind.
Sehe ich genauso, allein über den Tag macht der Preis doch schon Sprünge die zum teil bei bis zu 12 ct liegen, was diskutieren wir hier über 1,9 ct?!
Mittelwert existiert
Das war doch genau so von der OPEC beabsichtigt, als sie wegen sinkender Nachfrage die Fördermenge erhöht haben, um der E Mobilität steine in den Weg zu werden. Aber Saurier sind nun mal ausgestorben und die OPEC wird auch zu dem was von den Sauriern verblieben ist: kleine niedliche Vögelchen.
Richtig, frag mal den Truthahn was er von Weihnachten hält😅.
Ab 2027 sind in der EU auch CO2 Abgaben beim Endverbraucher fällig für fossile Energieträger, dann wird’s lustig🙃
Macht nichts.
Glaubst doch nicht, dass die Öl Multis da keine Antwort drauf haben werden.
Irgendwer wird dann auch bestimmt mal wegen dem Emissionsbetrug von Stromern klagen, der wissentlich von der EU Kommission ignoriert wird, obwohl die es selber angesprochen haben.
Bis dahin wird auch die HVO Produktion so weit sein, dass an mehr Tankstellen als jetzt verfügbar sein wird, dann können die sich ihre CO2 Abgaben sonst wohin…
Emissionsbetrug kenne ich nur von Dieselmotoren – VW, Audi, Opel, etc.
Hier muss auch gefragt werden, wo kommt der ganze Strom für den grünen Wasserstoff her, bzw. die ganzen Öle zum „veredeln“?
interessante Ansichtsweise. Anstatt also das eine günstiger zu machen oder in anderen dingen komfortabler, soll das, was jetzt günstig ist, teurer gemacht werden oder wie? lol
Äh ja…. ne Schachtel Kippen hat auch mal 2,50 Mark gekostet. Und als man dann gemerkt hat, wie scheixe das ist, hat man es teuer gemacht 🤷♂️. Aber du kaufst sicher auch nen 10er Pack Eier für 1,50€….. Konsequenzen egal🥳
uff, absoluter Äpfel mit nicht mal birnen, sondern Steinen Vergleich.
Streng dich etwas mehr an, dann wirds beim nächstem Mal auch einen brauchbaren Vergleich geben :)
Gleich kommen wieder die Nasen, die uns damit zutexten, dass sie über Solar kostenlos laden, weil das Haus und die Solaranlage gab es natürlich geschenkt und die Hälfte der Deutschen hat natürlich etwas davon, in ihrer Mietwohnung.
nunja, viele haben die Solaranlage zusätzlich auch massiv subventioniert bekommen. Das die subventionen aber am ende auch jemand bezahlt, also die Bürger, von denen sicher viele in der Regel nicht das Geld haben, sich so etwas anzuschaffen, deren Steuergelder dürfen dann für die wenigen Glücklichen genutzt werden ^^
Du referenzierst also auf dich selbst?
Bitte, bitte, bitte 🙏 Don’t feed him