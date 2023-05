Nintendo bestätigt Dungeons für das neue Zelda

Am Freitag erscheint Zelda: Tears of the Kingdom und morgen dürften die ersten Reviews online gehen. Doch in einem eigenen Interview mit sich selbst, hat man bei Nintendo eine Frage beantwortet, die aber seit den Previews schon relativ klar ist.

Das neue Zelda bekommt wieder klassische Dungeons, die Fans von der Reihe gewohnt sind und die vielen bei Breath of the Wild gefehlt haben. Darüber wollte Nintendo bisher nicht sprechen und man zeigt weiterhin keinen der Dungeons.

Es soll eine breite Auswahl an Dungeons geben, wie viele es sind, ist aber nicht klar. Sieben ist eine beliebte Zahl in Spielen, darauf würde ich tippen. Parallel dazu gibt es auch viele Rätsel in der Welt und die Shrines sind auch im neuen Teil mit dabei.

Making a „wide variety“ was pretty challenging. The four Divine Beasts were the dungeons in the last game, and they shared similar designs. This time, the dungeons are huge and each carry their own regional look and feel, just like traditional The Legend of Zelda games. We think they will provide a satisfying challenge for players. They were certainly a challenge to develop!