Nintendo: Das war es also mit Mario Kart Tour

Mario Kart ist der globale Bestseller von Nintendo und vor allem Mario Kart 8 hat sich verdammt gut für die zwei Nintendo-Konsolen in einem Jahrzehnt verkauft. Da ist bald Schluss mit neuen Inhalten, aber ein großes Update steht noch 2023 an.

Mario Kart Tour ohne neue Inhalte

Bei Mario Kart Tour war es das aber nach dem 4. Oktober, denn Nintendo stellt den Support für das Smartphone-Spiel ein. Man kann Mario Kart Tour natürlich noch spielen, aber es gibt ab Oktober eben keine Karts, Strecken und Charaktere mehr.

Mario Kart Tour erschien im September 2019 für Android und iOS, damit hat man das Spiel bei Nintendo also vier Jahre lang unterstützt. Das ist okay, aber Nintendo hat das Interesse an Smartphone-Spielen verloren und das lohnt sich wohl nicht.

Ich bin zwar ein sehr großer Fan von Mario Kart und freue mich darüber, dass die Tour-Strecken so langsam nach und nach in Mario Kart 8 landen, aber mit Tour selbst wurde ich nie warm. Mal schauen, wie es mit dem Spiel danach weitergeht.

