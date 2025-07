Nintendo: Die Switch 2 ist euch zu teuer? Kauft doch eine Switch

Nintendo ignorierte sämtliche Angaben zu den neuen Preisen der neuen Switch und den Spielen auf der Nintendo Direct letzte Woche, doch direkt nach dem Event war klar, wieso. Die Switch 2 ist deutlich teurer und Spiele kosten jetzt bis zu 90 Euro.

Seit dem ist allerdings genau das Thema und die meisten Reaktionen der Nutzer in sozialen Medien kritisieren Nintendo dafür. Im Gespräch mit CBC hat sich US-Chef Doug Bowser, wie schon gestern bei der WP, zu dieser Thematik äußern müssen.

Wenn wir uns die Nintendo Switch 2 ansehen und über die Funktionen nachdenken, über die ich gesprochen habe … glauben wir, dass der Preis dem Wert des Geräts und dem Spielerlebnis insgesamt angemessen ist.

Nintendo: Kauft halt eine alte Switch

Diese Aussage ähnelt der anderen Aussage, bei Nintendo verteidigt man den Wert der neuen Konsole und Spiele logischerweise. Doch die folgende Aussage hätte man sich vielleicht sparen sollen, denn das kommt nicht so gut bei Nutzern an:

Wir wissen, dass es Leute gibt, die sich [den Preis der Switch 2] vielleicht nicht leisten können. Deshalb wollten wir die anderen Switch-Plattformen verfügbar machen, damit [die Leute] immer noch die Möglichkeit haben, in unser Spieluniversum einzutauchen.

Ihr seid zu arm? Dann kauft euch eben keine Switch 2, sondern eine Switch. Und Mario Kart 8 und kein Mario Kart World. Moment, werden einige jetzt sagen, die die Szene schon länger verfolgen. So eine Aussage kommt mir doch sehr bekannt vor.

Nach der durchaus erfolgreichen Xbox 360, die bis heute die erfolgreichste Xbox von Microsoft (wie die Switch bei Nintendo) ist, tätigte Don Mattrick (damals Chef der Sparte) eine sehr ähnliche Aussage, als es um die viel teurere Xbox One ging.

Ich hätte wirklich gedacht, dass die Switch 2 ein klarer Homerun für Nintendo wird. Doch irgendwie erinnert viel an den Übergang von der Wii zur Wii U. Was irgendwie schade und unnötig ist, denn hin und wieder lassen sich Aktienunternehmen in sehr erfolgreichen Zeiten dazu verleiten, dass sie die Dinge komplett ausreizen müssen.

