Nintendo über Spiele für 90 Euro: „Der richtige Wert für Verbraucher“

Nintendo erntet viel Lob für die Switch 2, aber ein Thema dominiert seit dem Event die Schlagzeilen, die neuen und sehr hohen Preise. Und damit ist nicht unbedingt die Switch 2 selbst gemeint, bei der viele mit 400 bis 450 Euro gerechnet haben und nur etwas von 470 Euro überrascht sind, es geht vor allem um die Spiele.

Hier hat Nintendo einen neuen Standard mit bis zu 90 Euro für die Branche gesetzt, auch wenn Doug Bowser im Gespräch mit der Washington Post betont, dass es bei Nintendo nicht darum geht. Es geht darum, was Nintendo „für Inhalte für richtig hält und was den richtigen Wert für die Verbraucher darstellt“, so der US-Chef weiter.

Das Gesicht von Nintendo America hebt im Interview auch hervor, dass man bei Nintendo von Spiel zu Spiel entscheidet. Als Beispiel nannte er die Zelda-Spiele, die teilweise unterschiedliche Preise haben. Und beim neuen Mario Kart ist man der Meinung, dass es 50 Prozent mehr als der Vorgänger für Verbraucher wert ist.

Dieser Preisanstieg zeigt, dass es hier nicht (nur) um Inflation geht, dann müsste Mario Kart World jetzt ca. 75 Euro kosten. Bei Nintendo schaut man, ob man den Nachfolger des bisher erfolgreichsten Spiels von Nintendo noch teurer verkaufen und als Aktienunternehmen den Gewinn in den nächsten Jahren steigern kann.

