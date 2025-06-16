Nintendo kündigt Direct für neues Donkey Kong an

Das war es wohl mit einer vollwertigen Nintendo Direct für den Sommer, denn wir bekamen vor ein paar Tagen die Meldung bezüglich eines neuen Splatoon-Spiels für die Switch 2 und das wäre locker Material für eine Nintendo Direct gewesen.

Keine „normale“ Nintendo Direct geplant

Jetzt hat Nintendo eine eigene Direct für Donkey Kong Bananza am 18. Juni 2025 bestätigt und das bedeutet, dass es wohl keine „richtige“ Ausgabe geben wird. Die war in den letzten Jahren eigentlich immer gesetzt, was mich doch etwas wundert.

Das Switch 2-Lineup für das restliche Jahr ist sehr überschaubar, aber womöglich wird es das auch bleiben und auch erst ab Herbst oder im Winter starten, denn ich gehe davon aus, dass Nintendo jetzt den Hochsommer mit neuen Spielen abwartet.

Mario Kart zum Start, Donkey Kong im Sommer, dann schauen wir mal, was uns der Herbst bieten wird. Die Nachfrage nach der Nintendo Switch 2 ist vermutlich noch so groß, dass Nintendo mit weiteren Ankündigungen noch etwas abwarten kann.

Video: Nintendo Switch 2 im Test