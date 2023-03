Nintendo schließt diese Woche alle alten eShops

Das war es, denn Nintendo schließt diese Woche die alle alten eShops. Nintendo wird ab dem 27. März 2023 die digitalen Läden für die Wii U und 3DS-Reihe offiziell dichtmachen und das bedeutet, dass nur noch der eShop für die Switch online ist.

Diese Schritt wurde schon Anfang 2022 angekündigt und es betrifft aktuell nur die digitalen Käufe, wer ein Spiel bereits erworben hat, kann das noch herunterladen. Es gehen damit aber doch einige gute Nintendo-Spiele als digitaler Kauf verloren.

Was ich an dieser Sache schade finde: Bei einigen Geräten kann ich es verstehen, aber der New Nintendo 2DS XL erschien nur wenige Wochen nach der Nintendo Switch und 2017 haben sich vermutlich noch einige für den Handheld entschieden.

Nintendo sprach bei der Bekanntgabe von einem „natürlichen Lebenszyklus“, aber ich hoffe, dass die Spiele dieser Generation dann auch irgendwann im Abo für die Nintendo Switch landen – auch wenn diese Hoffnung derzeit leider sehr gering ist.

