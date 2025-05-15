Gaming

Nintendo Switch 2: Das ist die finale Hardware

Nintendo Switch 2 Spiel Header

Nintendo hielt sich bei der Ankündigung der Switch 2 mit einigen Details zurück, man spricht zum Beispiel allgemein nicht so gerne über den Chip. Doch knapp drei Wochen vor Marktstart konnte Digital Foundry jetzt die finalen Details klären.

Wir bekommen logischerweise einen neuen und leistungsfähigeren Chip, aber es ist kein Chip, den man im Jahr 2025 als „modern“ bezeichnen würde. Nintendo legt den Fokus wieder auf einen günstigen Preis und setzt hier erstmals auf Upscaling.

Ich werde euch jetzt einfach mal die reinen Daten liefern und ja, das ist im Vergleich mit anderen Systemen nicht wirklich beeindruckend. Doch wir haben bei der Switch gesehen, was Nintendo aus dieser Hardware herausholen kann, es reicht also.

Man bekommt bei der Konkurrenz mehr Hardware für das gleiche (oder nicht viel mehr) Geld, aber Nintendo weiß, dass man Nintendo-Konsolen kauft, weil man die exklusiven Spiele möchte. Ich glaube also, dass das viele gar nicht stören wird:

Nintendo Switch 2 Tegra Details

