Nintendo Switch 2: Dieser Leak wirft eine Frage auf

Nintendo Switch 2 Dbrand Leak Detail

Die Gerüchteküche zur Nintendo Switch 2 brodelt und es gab ja auch schon ganz offizielle Details von Nintendo selbst. Doch man muss auch aufpassen, denn es gibt auch Fakes. Bei diesem Leak stellt sich jedoch noch eine andere Frage für mich.

Dbrand kennen einige von euch sicher, es ist ein Anbieter für Folien und mittlerweile auch Cases. Über soziale Medien hat man diese Woche diverse Bilder geteilt und bewirbt hier bereits ein Case für die Nintendo Switch 2. Mit einer klaren Ansage.

Nintendo Switch 2 Dbrand Leak Case

Gegenüber Insider Gaming hat der Chef von Dbrand bestätigt, dass man die neue Nintendo Switch 2 gesehen, ein 3D-Modell erstellt (was man hier im Case auch ein bisschen sieht) und das Case produziert hat. Nintendo selbst schweigt natürlich.

Neue Details gibt es nicht, die Switch 2 ist einen Hauch größer, hat etwas andere Knöpfe hier und da und die Joy Con sind magnetisch. Doch kann man Dbrand hier trauen? Hat man dort die echte Nintendo Switch 2 wirklich schon vorab gesehen?

Nintendo Switch 2 Dbrand Leak Back

Ich weiß es nicht, aber Dbrand provoziert und übertreibt gerne, am Ende würde ich nicht ausschließen, dass das eine Marketingaktion ist. Von Nintendo selbst hat man diese Informationen mit Sicherheit nicht, da dürfte man auch noch nichts zeigen.

Doch es gab in den letzten Tagen auch schon andere Cases aus China, es wäre also durchaus möglich, dass die „echten“ Dummys, die für Cases genutzt werden, die Runde machen. Es wird langsam wirklich Zeit, dass Nintendo die Konsole zeigt.

Nintendo Switch 2 Dbrand Leak

2 Kommentare

   

  1. Hazz 💎
    sagt am

    Wäre ich nintendo, dann würde ich die in Grund und Boden klagen. Sollen die Cases doch einfach nach dem Release entwickelt werden. Nintendo selbst könnte ja eins anbieten. Wer kauft sich aber ein solches Case für einen Handheld!? Wenn dann holt man sich doch eher eine Art Tasche zum verstauen von Spielen, Ladegerät und Co.

    Antworten
    1. MM 🌟
      sagt am zu Hazz ⇡

      Warum sollten sie? Das ist kostenlose Werbung und man bleibt im Gespräch. Selbst die Fake-Cases tun da eher was für, denn gegen Nintendo.

      Antworten

