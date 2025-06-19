Nintendo Switch 2: Donkey Kong Bananza sieht verdammt gut aus
Nintendo zeigte diese Woche eine eigene Direct für Donkey Kong Bananza und die war wirklich gut und nicht so langweilig, wie die Direct für Mario Kart World. Und ich muss sagen, dass das Spiel auf den ersten Blick einen sehr guten Eindruck macht.
In meinem Test der Nintendo Switch 2 habe ich angemerkt, dass mir noch ein AAA-Singleplayer-Launch-Spiel fehlt, genau das könnte Donkey Kong Bananza werden.
Ich wünsche mir ja schon seit vielen Jahren mal wieder ein ganz neues Spiel der Reihe, dieser Titel übertrifft auf den ersten Blick sogar das, was ich mir erhofft habe. Es ist ein Neustart für die Marke und ich hoffe, dass das Spiel richtig gut wird.
Donkey Kong Bananza erscheint am 17. Juli exklusiv für die Nintendo Switch 2 und kann jetzt vorbestellt werden. Hier noch die vollständige Direct-Ausgabe dazu:
Das erste DK, auf das ich mich freue.
donkey kong in 3D.. nääääh.
und spaßig wirkt’s auf mich auch leider null. hätte auch bowser oder wario oder ne dampfwalze sein können, da is doch nix von donkey kong zu entdecken. wirkt eher wie ein frühes crash bandicoot.
Kann es sein, dass du zuvor noch nie Donkey Kong gespielt hast. Ich find es gut. Es erinnert ein an die Nintendo 64 Zeiten.
Sieht echt gut aus, aber schade daß es Nintendo only ist.