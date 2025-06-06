Nintendo Switch 2: Drift-Problem der Joy Con könnte erneut auftreten

Nintendo hat die Joy Con der Switch 2 überarbeitet und viele sind gespannt, ob man auch eines der größten Probleme der alten Switch gelöst hat, nämlich das Drift-Problem. Zu billige Materialien sorgten dafür, dass der Joystick mit der Zeit in eine Richtung „driftete“, auch wenn man diesen eigentlich gar nicht berührte.

Wir werden erst in einigen Monaten erfahren, ob die neuen Joy Con ebenfalls davon betroffen sind, aber es deutet sich an, dass das Problem entstehen könnte. Die Switch 2 nutzt wohl die alte Technik der Switch, so iFixit, Nintendo hat auf eine aktuellere oder teurere Technik verzichtet (Hall Effekt Sticks sind nicht möglich).

Jetzt heißt es also warten, aber keine Sorge, wenn das Problem erneut auftreten sollte, dann gehe ich davon aus, dass wir wieder ein Tauschprogramm bei Nintendo sehen werden. Ich gehe davon aus, dass Nintendo festgestellt hat, dass das der günstigere Weg ist. Nintendo selbst äußert sich aber nicht zu diesem Thema.