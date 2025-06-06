Nintendo Switch 2: Drift-Problem der Joy Con könnte erneut auftreten
Nintendo hat die Joy Con der Switch 2 überarbeitet und viele sind gespannt, ob man auch eines der größten Probleme der alten Switch gelöst hat, nämlich das Drift-Problem. Zu billige Materialien sorgten dafür, dass der Joystick mit der Zeit in eine Richtung „driftete“, auch wenn man diesen eigentlich gar nicht berührte.
Wir werden erst in einigen Monaten erfahren, ob die neuen Joy Con ebenfalls davon betroffen sind, aber es deutet sich an, dass das Problem entstehen könnte. Die Switch 2 nutzt wohl die alte Technik der Switch, so iFixit, Nintendo hat auf eine aktuellere oder teurere Technik verzichtet (Hall Effekt Sticks sind nicht möglich).
Jetzt heißt es also warten, aber keine Sorge, wenn das Problem erneut auftreten sollte, dann gehe ich davon aus, dass wir wieder ein Tauschprogramm bei Nintendo sehen werden. Ich gehe davon aus, dass Nintendo festgestellt hat, dass das der günstigere Weg ist. Nintendo selbst äußert sich aber nicht zu diesem Thema.
Ist also das gleiche Problem die alle mit ihren Controllern haben selbst beim Sony Edge Controller für fast 200€ werden keine Hall Effekt Sticks verbaut.
Und warum sind Hall-Effect Sticks nicht möglich?
Was ist die rationale hinter dieser Aussage?
Du hättest erwähnen können, dass es aufgrund der magnetischen Fixierung der Joy Cons nicht möglich ist. Die Info musste man sich leider (wieder mal) selber suchen.
Kommt doch im Video: werden durch die magnetischen Halterungen gestört…
In Panik würde ich auch nicht verfallen, weil es nicht heißen muss, dass das Problem wieder auftritt. Aber enttäuschend wäre es schon. Und zwecks Nachhaltigkeit und Kundenorientiertheit auch traurig, wenn man bewusst nichts verändert hätte, nur weil ein Austausch günstiger ist. Aber mal abwarten. Vielleicht konnten sie die eigentlich gleiche Technologie ja auch zuverlässiger umsetzen. Kann ja auch sein.