Gaming

Nintendo Switch 2: Drift-Problem der Joy Con könnte erneut auftreten

Autor-Bild
Von
| 5 Kommentare
Nintendo Switch 2 Joy Con Detail Header

Nintendo hat die Joy Con der Switch 2 überarbeitet und viele sind gespannt, ob man auch eines der größten Probleme der alten Switch gelöst hat, nämlich das Drift-Problem. Zu billige Materialien sorgten dafür, dass der Joystick mit der Zeit in eine Richtung „driftete“, auch wenn man diesen eigentlich gar nicht berührte.

Wir werden erst in einigen Monaten erfahren, ob die neuen Joy Con ebenfalls davon betroffen sind, aber es deutet sich an, dass das Problem entstehen könnte. Die Switch 2 nutzt wohl die alte Technik der Switch, so iFixit, Nintendo hat auf eine aktuellere oder teurere Technik verzichtet (Hall Effekt Sticks sind nicht möglich).

Jetzt heißt es also warten, aber keine Sorge, wenn das Problem erneut auftreten sollte, dann gehe ich davon aus, dass wir wieder ein Tauschprogramm bei Nintendo sehen werden. Ich gehe davon aus, dass Nintendo festgestellt hat, dass das der günstigere Weg ist. Nintendo selbst äußert sich aber nicht zu diesem Thema.

Nintendo Switch 2 ist da: Diese Spiele sind ab heute verfügbar

Der Hype rund um die Nintendo Switch 2 war zwar in den letzten Tagen etwas gering, jedenfalls kam es mir…

5. Juni 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden5 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Scott1080 👋
    sagt am

    Ist also das gleiche Problem die alle mit ihren Controllern haben selbst beim Sony Edge Controller für fast 200€ werden keine Hall Effekt Sticks verbaut.

    Antworten
  2. Christian 🔅
    sagt am

    Und warum sind Hall-Effect Sticks nicht möglich?

    Was ist die rationale hinter dieser Aussage?

    Antworten
    1. Christian 🔅
      sagt am zu Christian ⇡

      Du hättest erwähnen können, dass es aufgrund der magnetischen Fixierung der Joy Cons nicht möglich ist. Die Info musste man sich leider (wieder mal) selber suchen.

      Antworten
    2. Stefan 🌟
      sagt am zu Christian ⇡

      Kommt doch im Video: werden durch die magnetischen Halterungen gestört…

      Antworten
  3. Tom 💎
    sagt am

    In Panik würde ich auch nicht verfallen, weil es nicht heißen muss, dass das Problem wieder auftritt. Aber enttäuschend wäre es schon. Und zwecks Nachhaltigkeit und Kundenorientiertheit auch traurig, wenn man bewusst nichts verändert hätte, nur weil ein Austausch günstiger ist. Aber mal abwarten. Vielleicht konnten sie die eigentlich gleiche Technologie ja auch zuverlässiger umsetzen. Kann ja auch sein.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Nintendo Switch 2: Drift-Problem der Joy Con könnte erneut auftreten
Weitere Neuigkeiten
Mein Tipp der Woche: Farbverlauf-Wallpaper von Basic Apple Guy
in Kommentar
backFlip 36/2025: Ich habe gerne 129,99 € an Google gezahlt
in backFlip
SCHOTT präsentiert nahezu durchsichtiges Mikrowellenglas
in Hardware
Klarna Card kommt nach Europa – erweitert Zahlungsoptionen mit neuer Visa
in Fintech
MOVA stellt Z60 Ultra Roller Complete vor – Hochdruckreinigung und starke Saugleistung vereint
in Smart Home
Zattoo
Zattoo konsolidiert TV-Apps auf gemeinsame Codebasis
in News
Google Pixel 8 Pro Hand Back
LEBARA: Rückkehr des 10 GB Flex-Tarifs für 3,99 €
in Tarife
Nothing Headphone 1: Cover und Ersatz-Ohrpolster auf Aliexpress aufgetaucht
in Hardware
Apple Iphone 16 Pro Back
Apple iPhone überraschend stark: Smartphone-Markt soll 2025 wachsen
in Marktgeschehen
Dragon Quest 1 & 3 Hd 2d Remake
Dragon Quest I und II HD-2D Remake: Gameplay-Trailer veröffentlicht
in Gaming