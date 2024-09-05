Nintendo Switch 2 ist angeblich abwärtskompatibel

Wer Wii U-Spiele auf der Switch spielen möchte, der wird bei Nintendo ein zweites Mal zur Kasse gebeten und darf viele seiner Spiele erneut als Deluxe-Version zum Vollpreis kaufen. Oft ohne neuen Inhalt und Optimierungen. Doch Nintendo kann sich das erlauben, wie das meistverkaufte Switch-Spiel (Mario Kart 8 Deluxe) zeigt.

Nintendo Switch 2 rückt immer näher

Mit der neuen Konsole, die als Nintendo Switch 2 gehandelt wird und noch diesen Monat vorgestellt werden könnte, wird sich das ändern. Wir haben schon gehört, dass die neue Konsole abwärtskompatibel ist und auch „Nate the Hate“ hat das jetzt gehört. Ihr könnt also wohl euer komplettes Switch-Spiele-Lineup mitnehmen.

Ich könnte mir gut vorstellen, dass Nintendo weiß, dass es dieses Mal nicht anders geht, wenn der Switch-Nachfolger erfolgreich sein soll. Die Nintendo Switch kommt auf über 140 Millionen Einheiten und hat sich gut verkauft. Würde man die Spiele nicht mitnehmen können, dann würden einige sicher länger auf die Switch 2 warten.

Nintendo würde die Nutzer sicher gerne erneut zur Kasse bitten, aber dann besteht dieses Mal die Gefahr, dass der Verkauf der neuen Konsole schleppend läuft. Für mich wäre es jedenfalls ein Anreiz, wenn ich meine mittlerweile große Auswahl an Switch-Spielen mitnehmen und vielleicht in einer besseren Qualität spielen kann.