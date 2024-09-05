Nintendo Switch 2 ist angeblich abwärtskompatibel
Wer Wii U-Spiele auf der Switch spielen möchte, der wird bei Nintendo ein zweites Mal zur Kasse gebeten und darf viele seiner Spiele erneut als Deluxe-Version zum Vollpreis kaufen. Oft ohne neuen Inhalt und Optimierungen. Doch Nintendo kann sich das erlauben, wie das meistverkaufte Switch-Spiel (Mario Kart 8 Deluxe) zeigt.
Nintendo Switch 2 rückt immer näher
Mit der neuen Konsole, die als Nintendo Switch 2 gehandelt wird und noch diesen Monat vorgestellt werden könnte, wird sich das ändern. Wir haben schon gehört, dass die neue Konsole abwärtskompatibel ist und auch „Nate the Hate“ hat das jetzt gehört. Ihr könnt also wohl euer komplettes Switch-Spiele-Lineup mitnehmen.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass Nintendo weiß, dass es dieses Mal nicht anders geht, wenn der Switch-Nachfolger erfolgreich sein soll. Die Nintendo Switch kommt auf über 140 Millionen Einheiten und hat sich gut verkauft. Würde man die Spiele nicht mitnehmen können, dann würden einige sicher länger auf die Switch 2 warten.
Nintendo würde die Nutzer sicher gerne erneut zur Kasse bitten, aber dann besteht dieses Mal die Gefahr, dass der Verkauf der neuen Konsole schleppend läuft. Für mich wäre es jedenfalls ein Anreiz, wenn ich meine mittlerweile große Auswahl an Switch-Spielen mitnehmen und vielleicht in einer besseren Qualität spielen kann.
Kann ich so nur unterstreichen. Pokémon Karmesin/Purpur ohne Performance-Einbrüche oder sehr deutlich sichtbaren Grafikfehlern wegen mangelnder (Spitzen?)Leistung wäre ein Träumchen…
Auch wenn die Switch recht schwach auf der Brust ist, kann ich dir versichern, dass es hauptsächlich etwas mit der Programmierung zu tun hat, die einfach grottenschlecht ist. Gerade Pokemoncompany, oder wie das Studio heißt, hat sich da nicht mit Ruhm bekleckert.
Da wird mehr Leistung vielleicht ein paar Ruckler weniger bedeuten, schlecht werden sie Pokemon spiele aber trotzdem aussehen.
müssen sie halt auffpassen, dass sie nicht den selben Fehler wie bei der Wii u machen. Da haben auch alle gedacht ist halt wie ne Wii, und haben sich dann keine gekauft.
Allgemein ist der Druck nach einer erfolgreichen Konsole immer groß, und Nintendo auch dafür bekannt, dass auf eine erfolreiche, (fast) immer eine schlechte Generation folgte.
Das ist korrekt und könnte wieder passieren :-))
Wobei es dieses mal für Nintendo noch schwieriger werden könnte, bei einem Flop, man hat nur noch die Switch. Früher konnte man das mit nem DS oder 3DS kompensieren.
Nintendo fällt da bestimmt was ein. Vielleicht nennen sie die neue Konsole „Nintendo Boost“ mit grundsätzlicher Abwärtskompatibiltät.
Dann werden nach und nach für alle alten Switch-Titel kostenpflichtige Boost-Upgrades angeboten, um die technischen Möglichkeiten der neuen Konsole auszunutzen. Einnahmen mit wenig Aufwand.
nice. dann wird Ryujinx auch weiterhin funktionieren :)