Gaming

Nintendo Switch 2 ist angeblich abwärtskompatibel

Autor-Bild
Von
| 6 Kommentare
Nintendo Switch 2017 Header

Wer Wii U-Spiele auf der Switch spielen möchte, der wird bei Nintendo ein zweites Mal zur Kasse gebeten und darf viele seiner Spiele erneut als Deluxe-Version zum Vollpreis kaufen. Oft ohne neuen Inhalt und Optimierungen. Doch Nintendo kann sich das erlauben, wie das meistverkaufte Switch-Spiel (Mario Kart 8 Deluxe) zeigt.

Nintendo Switch 2 rückt immer näher

Mit der neuen Konsole, die als Nintendo Switch 2 gehandelt wird und noch diesen Monat vorgestellt werden könnte, wird sich das ändern. Wir haben schon gehört, dass die neue Konsole abwärtskompatibel ist und auch „Nate the Hate“ hat das jetzt gehört. Ihr könnt also wohl euer komplettes Switch-Spiele-Lineup mitnehmen.

Ich könnte mir gut vorstellen, dass Nintendo weiß, dass es dieses Mal nicht anders geht, wenn der Switch-Nachfolger erfolgreich sein soll. Die Nintendo Switch kommt auf über 140 Millionen Einheiten und hat sich gut verkauft. Würde man die Spiele nicht mitnehmen können, dann würden einige sicher länger auf die Switch 2 warten.

Nintendo würde die Nutzer sicher gerne erneut zur Kasse bitten, aber dann besteht dieses Mal die Gefahr, dass der Verkauf der neuen Konsole schleppend läuft. Für mich wäre es jedenfalls ein Anreiz, wenn ich meine mittlerweile große Auswahl an Switch-Spielen mitnehmen und vielleicht in einer besseren Qualität spielen kann.

Gta 6 Grand Theft Auto Header

GTA 6: Fokus liegt wohl auf der PlayStation 5 (Pro)

Rockstar Games hat wohl einen exklusiven Marketingdeal mit Sony geschlossen und man wird GTA 6 gemeinsam bewerben. Der Blockbuster erscheint…

4. September 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden6 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Stefan 💎
    sagt am

    Für mich wäre es jedenfalls ein Anreiz, wenn ich meine mittlerweile große Auswahl an Switch-Spielen mitnehmen und vielleicht in einer besseren Qualität spielen kann.

    Kann ich so nur unterstreichen. Pokémon Karmesin/Purpur ohne Performance-Einbrüche oder sehr deutlich sichtbaren Grafikfehlern wegen mangelnder (Spitzen?)Leistung wäre ein Träumchen…

    Antworten
    1. Alfons 🌀
      sagt am zu Stefan ⇡

      Auch wenn die Switch recht schwach auf der Brust ist, kann ich dir versichern, dass es hauptsächlich etwas mit der Programmierung zu tun hat, die einfach grottenschlecht ist. Gerade Pokemoncompany, oder wie das Studio heißt, hat sich da nicht mit Ruhm bekleckert.
      Da wird mehr Leistung vielleicht ein paar Ruckler weniger bedeuten, schlecht werden sie Pokemon spiele aber trotzdem aussehen.

      Antworten
  2. Alfons 🌀
    sagt am

    müssen sie halt auffpassen, dass sie nicht den selben Fehler wie bei der Wii u machen. Da haben auch alle gedacht ist halt wie ne Wii, und haben sich dann keine gekauft.

    Allgemein ist der Druck nach einer erfolgreichen Konsole immer groß, und Nintendo auch dafür bekannt, dass auf eine erfolreiche, (fast) immer eine schlechte Generation folgte.

    Antworten
    1. Carlo 🔅
      sagt am zu Alfons ⇡

      Das ist korrekt und könnte wieder passieren :-))
      Wobei es dieses mal für Nintendo noch schwieriger werden könnte, bei einem Flop, man hat nur noch die Switch. Früher konnte man das mit nem DS oder 3DS kompensieren.

      Antworten
  3. Mr_Ananas 🪴
    sagt am

    Nintendo fällt da bestimmt was ein. Vielleicht nennen sie die neue Konsole „Nintendo Boost“ mit grundsätzlicher Abwärtskompatibiltät.

    Dann werden nach und nach für alle alten Switch-Titel kostenpflichtige Boost-Upgrades angeboten, um die technischen Möglichkeiten der neuen Konsole auszunutzen. Einnahmen mit wenig Aufwand.

    Antworten
  4. Kurt 🔅
    sagt am

    nice. dann wird Ryujinx auch weiterhin funktionieren :)

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Nintendo Switch 2 ist angeblich abwärtskompatibel
Weitere Neuigkeiten
Ice 4 Baureihe 412
Deutsche Bahn führt Flexpreis Young ein
in Mobilität
Skoda Tech Deck Face Header
Skoda plant vorerst kein günstiges Elektroauto
in Mobilität
VW ID Polo, ID Cross, Cupra Raval und Skoda Epic: Plan für die „günstigen Elektroautos“
in Mobilität
Sony Xperia 10 VII vorgestellt – kostet 449 Euro
in Smartphones
Philips Hue Birne Licht Header
Philips Hue: Flash-Sale mit 25 % Rabatt
in Smart Home
Spotify geht gegen ReVanced-Patch juristisch vor
in Marktgeschehen
Apple iPhone 17, Air und 17 Pro: Um diese Uhrzeit starten die Vorbestellungen
in Smartphones
Das sind die neuen Nothing Ear 3 für 2025
in News
Audi RS6: Als Verbrenner beliebt, als Elektroauto keine Option
in Mobilität
HBO Max wird teurer: Höhere Preise kurz vor dem Deutschland-Start
in News