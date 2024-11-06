Nintendo Switch 2: Es gibt zwei inoffizielle Details

Nintendo lieferte uns heute zwei offizielle Details zur Switch 2, aber es gibt auch zwei inoffizielle Details aus der Gerüchteküche. Der BlueSky-Nutzer „Watertoon“ hat sich die Dateien des aktuellen Playtest von Nintendo genauer angeschaut.

Nintendo Switch 2 mit Support für 4K-Output

Dabei hat er festgestellt, dass Nintendo hier theoretisch zwei Dinge unterstützt, die es bei der Nintendo Switch nicht gibt. Eine Neuerung ist Support für 4K-Output, was schon bei der Nintendo Switch Pro im Raum stand. Die Nintendo Switch 2 wird das über Upscaling realisieren, es ist also keine native 4K-Auflösung der Konsole.

Die Nintendo Switch unterstützt maximal 1080p, da wäre 4K am TV (es geht wohl nur im Dock-Modus) also eine willkommene Neuerung. Darüber hinaus soll die neue Konsole von Nintendo auch „Mesh Shaders“ bzw. „Mesh Shading“ unterstützten.

Falls euch das nichts sagt, dann schaut in diesem 5 Jahre alten Reddit-Beitrag vorbei, denn dort wurde das ganz gut nach der Ankündigung der Technik erklärt.

Nintendo geht endlich mal die Grafik an

Kurz ausgedrückt bedeutet das, dass die Hardware der Nintendo Switch 2 wohl in etwa auf dem Level einer PlayStation 4 (Pro) sein wird, aber über Upscaling eine bessere Qualität bietet, als es die native Hardware zulässt. Nintendo ist zwar nicht für gute Grafik bekannt, aber vielleicht es das große Highlight der neuen Switch.

Ich würde das jedenfalls begrüßen, denn von mir aus benötigt es bei der Switch 2 keine Experimente. Einfach nur eine zeitgemäße Hardware und neue Spiele, die das nutzen. Ein 3D-Zelda in 4K mit guter Grafik und 60 fps? Man wird träumen dürfen.