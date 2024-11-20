Gaming

Nintendo Switch 2 kommt: Insider spricht über die großen Ziele

Die Nintendo Switch 2 rückt näher und es gibt viele Gerüchte und erste Details von Nintendo selbst, mit einer Ankündigung scheint man aber doch bis 2025 zu warten. Vermutlich auch, weil Nintendo kurz vor Weihnachten die Nachfrage im Blick hat.

Nintendo Switch 2 soll direkt stark starten

Doch im Hintergrund bereitet sich Nintendo natürlich auf den Launch der Konsole vor und angeblich hat man sehr große Ziele für 2025. Zum Start soll der Nachfolger der Nintendo Switch mehr als doppelt so gut starten. Intern bereitet man sich wohl auf die 2,5-fache Menge an Einheiten in den ersten Wochen vor. Bedeutet also?

Bei der Nintendo Switch waren es etwa 2,7 Millionen Einheiten zum Start, bei der Nintendo Switch 2 könnten es dann 6,5 bis 7 Millionen Einheiten sein. Falls man das wirklich anpeilt, dann muss Nintendo ein extrem starkes Spiele-Lineup parat haben.

Doch der „Switch-Faktor“ könnte auch helfen, denn die Switch kam nach der Wii U, dem größten Flop von Nintendo, da waren viele Kunden skeptisch. Auf der anderen Seite folgte bei Nintendo nach einer sehr erfolgreichen Konsole gerne eine weniger erfolgreiche Konsole. Ich vermute aber, dass man daraus endlich mal gelernt hat.

Nintendo benötigt mehr als neue Hardware

Doch mit besserer Hardware alleine wird es nicht gelingen, ich gehe also stark davon aus, dass Nintendo große und exklusive Blockbuster einplant, wenn man mit einer hohen Nachfrage rechnet. Kommt sogar vielleicht direkt ein Mario Kart 9? Das wäre ein Spiel, mit dem man die Nachfrage nach Hardware massiv pushen kann.

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Martin 👋
    sagt am

    Das Teil wird gehyped. Es ist egal ob sie zum 4. mal die selben Spiele verkaufen und ob die Hardware ein Witz ist. Kinder werden drauf stehen und Eltern kaufen das natürlich. Ich vielleicht auch 😁 damit sie wie ihr Vorgänger in Ruhe in meinem Regal verstauben kann

    Antworten
  2. Rainy 🏅
    sagt am

    bitte einen Controller mit Haptic Feedback – das wäre klasse und mehr Leistung für Ports.

    Antworten
  3. Carlo 🔅
    sagt am

    „Nintendo benötigt mehr als neue Hardware“

    Richtig, Nintendo muss auf jeden Fall mehr bieten. Die Konkurrenz schläft nicht.

    Antworten
    1. Ragnar 👋
      sagt am zu Carlo ⇡

      und was genau ändern sony oder Microsoft von Generation zu Generation? mehr Leistung rein gepackt und das wars. auch die exklusiv Titel sind bei beiden nach wie vor überschaubar

      Antworten

