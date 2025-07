Nintendo Switch 2 steht an: Das ist wohl die erste Ankündigung

Während wir quasi jeden Tag darauf warten, dass Nintendo endlich die neue Switch für 2025 enthüllt, gab es wohl schon die erste Spiele-Ankündigung. Die Entwickler von Yooka-Replaylee haben das Spiel gestern für mehrere Plattformen gezeigt.

Doch während man den PC, die PlayStation 5 und Xbox Series X/S klar nennt, so ist nur ein Nintendo-Logo zu sehen. Dieses Spiel erscheint nicht für die Switch, es ist für Nintendo geplant. Bei Discord haben sich die Entwickler auch dazu geäußert.

Wir sollen zu „Nintendo“ bald mehr Details bekommen, man möchte sich äußern, „sobald man kann“. Das erinnert ein bisschen an die Ankündigung von Sonic Forces von 2016, als man hier nur ein „NX“ in den ersten Preview-Trailer für 2017 packte.

Nintendo Switch 2: Details nächste Woche?

Am 5. November gibt es die Geschäftszahlen von Nintendo, falls wir bis dahin noch keine Ankündigung gesehen haben, dann dürfte man 2025 abwarten. Von offizieller Seite hat man ja betont, dass die neue Konsole bis Ende März 2025 gezeigt wird.

Damit bleibt also eigentlich nur noch die kommende Woche für Nintendo, falls man die neue Switch nicht zwischen Wochenende und Geschäftszahlen am Montag zeigen möchte. Kurz nach den Geschäftszahlen rechne ich nicht damit, denn falls man sie noch 2024 zeigt, dann will man sicher die Investoren damit beeindrucken.

Und die Nachfrage nach der Nintendo Switch selbst geht mittlerweile zurück, so könnte Nintendo negative Meldungen zur sinkenden Nachfrage etwas abfedern.

-->