Gaming

Nintendo Switch: Die Nachfrage bricht massiv ein

Autor-Bild
Von
|
Nintendo Switch 2024 Header

Es hat mich in den letzten Jahren gewundert, wie stabil die Nintendo Switch läuft und man hat zwar hier und da erste Anzeichen für einen Rückgang gesehen, aber für eine so alte Konsole mit so alter Hardware war Nintendo weiter sehr erfolgreich.

Nintendo Switch bricht massiv ein

Doch mittlerweile ist der Nachfolger bestätigt und das spürt Nintendo jetzt sehr deutlich bei den Verkaufszahlen. Nur 2,1 Millionen Einheiten wurden im letzten Quartal verkauft, was einem Einbruch von ordentlichen 46,3 Prozent entspricht.

Bei den Software-Verkaufszahlen sieht es nicht besser aus, denn es fehlten ganz klar Switch-Blockbuster im ersten Halbjahr. Ich bin mal gespannt, ob das neue Zelda und andere Highlights das zweite Halbjahr noch ein bisschen retten können.

Favorit bleibt natürlich die Nintendo Switch OLED mit 1,24 Millionen Einheiten, die normale Switch kommt kaum noch auf eine halbe Million und die Switch Lite liegt bei 330.000 Einheiten. Ich vermute, dass es keine neue Lite-Version geben wird.

Nintendo Switch war ein voller Erfolg

Doch mit 143,42 Millionen Einheiten hat sich die Nintendo Switch bis heute extrem gut verkauft und Nintendo hat mit dieser Konsolengeneration alles richtig gemacht. Das richtige Konzept zur richtigen Zeit, mit guten Spielen, das funktionierte optimal.

Wird die Nintendo Switch in ihrer Lebensdauer noch den Nintendo DS mit ca. 154 Millionen Einheiten einholen? Schwierig, aber nicht ausgeschlossen. Die PlayStation 2 als bis heute erfolgreichste Konsole aller Zeiten wird aber noch schwieriger sein.

Mit Blick auf diesen massiven Einbruch bei Hardware und Software könnte man bei Nintendo dann so langsam eigentlich auch die neue Konsole zeigen und Details für Entwickler nennen. Zeigt man sie aber noch vor dem neuen Zelda im September?

Pokemon Mystery Dungeon Red Rescue Team

Nintendo kündigt Pokémon-Klassiker für die Switch an

Nintendo hat heute bekannt gegeben, dass es im August wieder einen neuen Klassiker für Nintendo Switch Online geben wird. Dieses…

2. August 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / Gaming / ...
Weitere Neuigkeiten
Digitaler Türspion: Gericht untersagt Nutzung trotz Sehbehinderung
in Smart Home
ERGO setzt auf visuelle Schadenserkennung per App
in Mobilität
EnBW erweitert Schnellladenetz am REWE-Center in Braunschweig
in Mobilität
Playstation Icons
PlayStation: Sony hält an Live-Serive-Spielen trotz Kritik fest
in Gaming
Home Assistant Green: Das Profi-Smart-Home für Einsteiger hat mich überzeugt
in Smart Home
Tesla Model 3 2024 Performance Header
Neues Tesla Model 3 mit über 800 km Reichweite
in Mobilität
Computer Online Internet Pc
CCC kritisiert geplantes Sicherheitspaket des Innenministers
in Dienste
Der erste „Xbox-Handheld“ hat einen Preis und ein Datum
in Gaming
Google Tv 2025
Google TV am Ende? Die Zukunft ist „ungewiss“
in News
Blackview MEGA 3 – 12-Zoll-Tablet zum Rabattpreis kaufen
in Tablets | Update