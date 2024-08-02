Nintendo Switch: Die Nachfrage bricht massiv ein

Es hat mich in den letzten Jahren gewundert, wie stabil die Nintendo Switch läuft und man hat zwar hier und da erste Anzeichen für einen Rückgang gesehen, aber für eine so alte Konsole mit so alter Hardware war Nintendo weiter sehr erfolgreich.

Nintendo Switch bricht massiv ein

Doch mittlerweile ist der Nachfolger bestätigt und das spürt Nintendo jetzt sehr deutlich bei den Verkaufszahlen. Nur 2,1 Millionen Einheiten wurden im letzten Quartal verkauft, was einem Einbruch von ordentlichen 46,3 Prozent entspricht.

Bei den Software-Verkaufszahlen sieht es nicht besser aus, denn es fehlten ganz klar Switch-Blockbuster im ersten Halbjahr. Ich bin mal gespannt, ob das neue Zelda und andere Highlights das zweite Halbjahr noch ein bisschen retten können.

Favorit bleibt natürlich die Nintendo Switch OLED mit 1,24 Millionen Einheiten, die normale Switch kommt kaum noch auf eine halbe Million und die Switch Lite liegt bei 330.000 Einheiten. Ich vermute, dass es keine neue Lite-Version geben wird.

Nintendo Switch war ein voller Erfolg

Doch mit 143,42 Millionen Einheiten hat sich die Nintendo Switch bis heute extrem gut verkauft und Nintendo hat mit dieser Konsolengeneration alles richtig gemacht. Das richtige Konzept zur richtigen Zeit, mit guten Spielen, das funktionierte optimal.

Wird die Nintendo Switch in ihrer Lebensdauer noch den Nintendo DS mit ca. 154 Millionen Einheiten einholen? Schwierig, aber nicht ausgeschlossen. Die PlayStation 2 als bis heute erfolgreichste Konsole aller Zeiten wird aber noch schwieriger sein.

Mit Blick auf diesen massiven Einbruch bei Hardware und Software könnte man bei Nintendo dann so langsam eigentlich auch die neue Konsole zeigen und Details für Entwickler nennen. Zeigt man sie aber noch vor dem neuen Zelda im September?