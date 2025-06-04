Nintendo Switch 2: Es gibt keinen Test vor Marktstart
Morgen startet die Nintendo Switch 2 und viele von euch werden die Konsole sicher bald daheim in den Händen halten. Ihr bekommt diese parallel zu den Medien, denn in diesem Jahr gibt keine Testberichte der neuen Konsole vor dem Marktstart.
Wie VGC von Nintendo bestätigt bekommen hat, wurde kein Medium mit einer Nintendo Switch 2 vor Marktstart versorgt. Als Grund nannte man gewisse Features und Updates, die erst am 5. Juni bereitstehen. Welche das sind, sagte man nicht.
Gestern gab es ein paar neue Previews zu Mario Kart World, aber auch hier ist kein Test vor dem Release vorgesehen. Medien durften das neue Spiel nur in einer von Nintendo inszenierten Umgebung anschauen, mit Freunden spielen war nicht drin.
Normalerweise ist sowas eine „Red Flag“, aber ich glaube nicht, dass es bei der Switch 2 ein Problem gibt. Nintendo kann es sich einfach nur erlauben, denn die Nachfrage ist gut und die Konsole wird in diesem Jahr definitiv von Fans gekauft.
> Als Grund nannte man gewisse Features und Updates, die erst am 5. Juni bereitstehen. Welche das sind, sagte man nicht.
Du hast doch selbst vor wenigen Tagen erst darüber berichtet, dass die Switch 2 erst über ein Update entsperrt werden muss, bevor sie genutzt werden kann. Und eben jenes Update wird Nintendo nicht vor dem 5. Juni freigeben. Insofern hätte es keinen Sinn ergeben, Medien vorab mit der Hardware zu versorgen.
Wir wissen weder hier noch beim anderen Update den Grund. Meine Vermutung war, dass Nintendo die Switch 2 vor Marktstart sperrt, weil man nicht will, dass sie vorher genutzt wird und nicht, weil es etwas mit Funktionen zu tun hat.
Ich habe mich auch nur auf den Updates-Part der zitierten Aussage bezogen. Und damit erübrigt sich alles andere. Wenn die Konsole ohnehin gesperrt ist und vorher nicht genutzt werden kann, ist das alleine bereits Grund genug, wieso es keinen Sinn ergibt, die Hardware vorher zu verteilen. ;-)
Und es ist nicht möglich, dass Nintendo das bei Review-Einheiten vorher aktiviert? Sowas haben wir ständig, wenn wir Produkte testen, wir bekommen neue Software, Patches und Co. vor normalen Nutzern.
Nintendo tut so, als hätten die das Rad neu erfunden und würden irgendetwas einzigartiges veröffentlichen. Gibt genug Handhelds, die meines Erachtens sogar besser sind.
Ja, und auf denen lässt sich natürlich auch immer wunderbar der neue Ableger von Mario Kart, Zelda, & Co spielen – … nicht.
sogar besser..
ne aber für 2-3 Spiele ne Konsole kaufen welche man dann nach ner Zeit per Emulator in maximaler Auflösung am PC oder stärkerem Handheld zocken kann wenn man wirklich will? ich weiss ja nicht.. aber gut wir wissen ja dass die Menschen alles mit sich machen lassen.
„Ja, und auf denen lässt sich natürlich auch immer wunderbar der neue Ableger von Mario Kart, Zelda, & Co spielen – … nicht.“
Doch, durchaus. Selbst das schwache SteamDeck ist in der Lage Switch Spiele besser abzuspielen als die Switch. Wie gut die neuen Spiele emuliert werden und welche Leistung benötigt wird muss man erst mal abwarten aber auch die sollten die besseren PC Handhelds schaffen, die Switch 2 scheint nicht allzu stark zu sein.
Das ist dann aber illegal und daher für viele Menschen keine Option.
Wenn man die Spielmodule und ein Switch hat und alles selbst ausliest eigentlich nicht.
Doch, Nintendo untersagt das.
Gut weil der Hersteller nein sagt ist etwas noch lange nicht illegal ;)
Kenne aber auch keinen legalen weg die R0Ms selbst zu erstellen…
Das ist der Punkt, der es illegal macht. Emulatoren sind nicht das Problem, daher sind sie sogar in den Stores dieser Welt zu finden, es sind die ROMs.
Nintendo kann verbieten was sie wollen, am Ende bestimmt der Gesetzgeber.
Erzähl mal, wie bekommst du das Spiel legal auf ein Steam Deck?
Eine „Red Flag“ sind auch Webseiten die nie ihre Quellen verlinken, geschweige denn nennen.
Fällt mir hier auch immer wieder negativ auf, dass nicht verlinkt wird und man sich die Quelle anhand der Hinweise im Text, wie hier „VGC von Nintendo bestätigt bekommen hat“ suchen muss.
Das war hier schon immer so, ob es einem gefällt oder nicht. Aber ja, prinzipiell würde ich mir eine deutlichere Quellenangabe auch wünschen, nur ist das halt immer im Ermessen der Autoren.
Fände ich auch besser!
@Team: bitte als kritik wohlwollend aufnehmen!
Wir verstehen es und sehen es nicht grundsätzlich anders. Wir passen und hier nur der Entwicklung auf dem Markt an. Es ist ja auch nicht so, dass die Links immer fehlen, ich handhabe es auch oft so, dass ich schaue, wie es die Quelle selbst handhabt. Die meisten großen dt. Medien nennen nur die Quelle, diese Medien, sofern sie selbst Quelle sind, nenne ich dann auch nur.
Am Ende will jeder bei Google landen, egal ob Spiegel, Tagesschau oder wir. Und da hat jeder Beitrag die gleiche Chance, egal ob von mir oder anderen Autoren. Also passen sich am Ende die meisten an Google an.