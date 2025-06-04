Nintendo Switch 2: Es gibt keinen Test vor Marktstart

Morgen startet die Nintendo Switch 2 und viele von euch werden die Konsole sicher bald daheim in den Händen halten. Ihr bekommt diese parallel zu den Medien, denn in diesem Jahr gibt keine Testberichte der neuen Konsole vor dem Marktstart.

Wie VGC von Nintendo bestätigt bekommen hat, wurde kein Medium mit einer Nintendo Switch 2 vor Marktstart versorgt. Als Grund nannte man gewisse Features und Updates, die erst am 5. Juni bereitstehen. Welche das sind, sagte man nicht.

Gestern gab es ein paar neue Previews zu Mario Kart World, aber auch hier ist kein Test vor dem Release vorgesehen. Medien durften das neue Spiel nur in einer von Nintendo inszenierten Umgebung anschauen, mit Freunden spielen war nicht drin.

Normalerweise ist sowas eine „Red Flag“, aber ich glaube nicht, dass es bei der Switch 2 ein Problem gibt. Nintendo kann es sich einfach nur erlauben, denn die Nachfrage ist gut und die Konsole wird in diesem Jahr definitiv von Fans gekauft.