Nintendo Switch bekommt Update: Das steckt in Version 20.1

Nintendo Switch Alle Modelle

Nintendo spendiert der alten Switch kurz vor dem Launch der Switch 2 mal wieder ein Update, ab sofort steht Version 20.1 für die Switch, Switch OLED und Switch Lite bereit. Es ist kein großes Update, aber Nintendo hat ein paar Dinge optimiert.

Man spricht zum Beispiel davon, dass „die Einstellungen der Kindersicherung visuell aktualisiert wurden“ und „der Ton, der abgespielt wird, wenn Nintendo Switch Online über das HOME-Menü gestartet wird, wurde geändert“. Das war es?

Es gibt laut Nintendo noch die „allgemeinen Verbesserungen der Systemstabilität, um die Benutzererfahrung zu verbessern“, aber diesen Hinweis findet man bei jedem neuen Switch-Update, da hat nach so vielen Updates nicht viel zu sagen.

Apple iPhone: Weitere Quelle spricht vom „Ende“ der Dynamic Island

Als sich Apple von der Notch trennte, da führte man ein sehr breites Loch auf der Frontseite im Display ein,…

27. Mai 2025 | Jetzt lesen →

