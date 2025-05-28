Nintendo Switch bekommt Update: Das steckt in Version 20.1

Nintendo spendiert der alten Switch kurz vor dem Launch der Switch 2 mal wieder ein Update, ab sofort steht Version 20.1 für die Switch, Switch OLED und Switch Lite bereit. Es ist kein großes Update, aber Nintendo hat ein paar Dinge optimiert.

Man spricht zum Beispiel davon, dass „die Einstellungen der Kindersicherung visuell aktualisiert wurden“ und „der Ton, der abgespielt wird, wenn Nintendo Switch Online über das HOME-Menü gestartet wird, wurde geändert“. Das war es?

Es gibt laut Nintendo noch die „allgemeinen Verbesserungen der Systemstabilität, um die Benutzererfahrung zu verbessern“, aber diesen Hinweis findet man bei jedem neuen Switch-Update, da hat nach so vielen Updates nicht viel zu sagen.