Nintendo Switch bekommt zwei neue Zelda-Klassiker

Nintendo erweitert das Angebot an Zelda-Spielen für die Switch, jedenfalls wenn man Nintendo Switch Online nutzt und den Erweiterungspass gebucht hat. Dieser enthält ja mittlerweile Game Boy-Spiele und da gibt es jetzt zwei Zelda-Klassiker.

Ab sofort stehen „The Legend of Zelda: Oracle of Ages“ und „The Legend of Zelda: Oracle of Seasons“ bereit, die einige von euch vielleicht noch kennen, wenn sie die Spiele damals auf dem Game Boy Color gespielt haben – sie hängen zusammen.

Zugegeben, nicht die Ankündigung, auf die ich warte. Und ich hoffe, dass Jeff Grubb, der erst vor ein paar Tagen eine Zelda-Ankündigung für 2023 in den Raum geworfen hat, nicht diese meinte. Ich hoffe weiter auf Wind Waker für die Switch.

