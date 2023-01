Nintendo Switch: Drittanbieter will Drift-Problem der Joy Con lösen

Die Nintendo Switch hat seit dem Launch vor fast sechs Jahren ein Problem: Die Sticks der Joy Con können sehr schnell kaputt gehen. Irgendwann kann es bei der Switch passieren, dass euch der Stick dauerhaft in eine gewisse Richtung drückt.

Dieses „Driften“ wird daher auch als Drift-Problem bezeichnet und Nintendo hat zwar laut eigenen Angaben immer mal wieder nachgebessert, das Problem aber nie in den Griff bekommen. Ein Ersatzkit von Gulikit will das laut The Verge lösen.

Mit dem Kit „Hall Joystick for Joy-Con“, welches man für knapp 30 Euro hier in Deutschland kaufen kann, kann man die Sticks austauschen und dann soll sich das Drift-Problem gelöst haben. Außerdem könnte die Akkulaufzeit so besser werden.

Joy Con: Nintendo repariert oft kostenlos

Schön, dass es sowas gibt, aber ehrlich gesagt keine optimale Lösung, wenn man über 30 Euro ausgeben und das noch selbst einbauen muss. Und dabei eben auch noch die Garantie verliert. Nintendo ist bei den Joy Con übrigens sehr locker.

Ich hatte das Drift-Problem schon mehrmals und habe schon 5 oder 6 (einzelne) Joy Con an Nintendo geschickt und alle wurden, unabhängig vom Alter, repariert. Diesen Weg würde ich eher gehen. Nur bei einer Switch-Version lohnt sich das.

Bei der Nintendo Switch Lite kann man die Joy Con nicht entfernen und dort ist es vielleicht eine Option, dass man die Bauteile tauscht. Weitere Details gibt es auf der Webseite des Anbieters. Ich hoffe, dass Nintendo beim Switch-Nachfolger eine bessere Lösung implementiert, denn da gibt es eben doch hochwertigere Optionen.

