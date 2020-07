Nintendo Switch: Paper Mario überzeugt im ersten Test

Nintendo kündigte vor ein paar Wochen „Paper Mario: The Origami King“ für die Switch an. Es gab keine Direct, kein Event, nichts, das Spiel wurde einfach so gezeigt und es wird schon kommende Woche erscheinen. Wir haben euch bereits hier eine Übersicht aufgestellt, wo man das Spiel vorbestellen kann.

Ich gehe davon aus, dass wir Anfang kommender Woche zahlreiche Reviews von den üblichen Quellen sehen werden, doch Famitsu aus Japan durfte mal wieder ein bisschen früher veröffentlichen. Und bei Nintendo Everything hat man den Test übersetzt. Das Spiel bekommt 36 von 40 Punkten im Testbericht.

Bei Famitsu bewerten vier Redakteure und alle geben dem Spiel 9 von 10 Punkten, was ein wirklich guter Wert ist. Man hört bisher durchaus positives Feedback vom Spiel und ich bin mal gespannt, ob die Reviews kommende Woche diesem Score zustimmen und Paper Mario vielleicht ein großer Blockbuster wird.

