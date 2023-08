Nintendo Switch-Spiele: Neues Zelda steigt direkt in die Top 10 ein

Die Nintendo Switch kommt mittlerweile auf 130 Millionen Einheiten und die Spiele von Nintendo haben sogar die Milliarde geknackt. Doch welches sind eigentlich die erfolgreichsten Switch-Spiele aller Zeiten? Nintendo liefert die offizielle Antwort.

Mario Kart bleibt Switch-Bestseller

Mario Kart 8 Deluxe bleibt die Nummer 1 und wird auch nicht mehr einzuholen sein, über 55 Millionen Einheiten sind für nur eine Plattform extrem beeindruckend. Es hat sich im Vergleich zum letzten Quartal aber sonst nicht wirklich viel getan.

Die Verkaufszahlen gehen kaum noch hoch und Neuzugänge sind selten. Einen gab es diese Woche aber und das wird niemanden überraschen. Zelda: Tears of the Kingdom steigt direkt in die Top 10 ein und kommt auf fast 20 Millionen Einheiten.

Ich wette, dass man Zelda: Breath of the Wild langfristig ablösen wird.

Ach, und die Mario-Spiele wachsen wieder etwas, Odyssey hat sogar Pokémon überholt. Das dürfte am erfolgreichen Super Mario Bros. Film gelegen haben. Und damit musste sich Ring Fit Adventure diese Woche aus den Top 10 verabschieden.

Nintendo Switch: Top 10 Spiele

