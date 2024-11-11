Donkey Kong bei Nintendo: Freizeitpark statt Spiel

Gaming

Nintendo scheint Donkey Kong nicht vergessen zu haben, denn das Urgestein von Nintendo bekommt einen eigenen Bereich in Super Nintendo World in Japan. Dort ist Donkey Kong Country als Attraktion geplant und diese Woche gibt es Details.

Bei Nintendo ist sogar eine eigene Direct für Donkey Kong geplant, aber man hat direkt betont, dass es „keine Informationen zu Spielen“ geben wird. Die Switch 2 wird Nintendo natürlich auch noch nicht zeigen, aber das sollte eigentlich klar sein.

Donkey Kong: Seit 10 Jahren vergessen

Ich finde es aber schade, wie Donkey Kong behandelt wird. Seit einem Jahrzehnt (!) gab es jetzt schon kein neues Spiel mehr, das letzte Spiel (Donkey Kong Country: Tropical Freeze) hat Nintendo einfach ein weiteres Mal für die Switch veröffentlicht.

Das 40. Jubiläum vor drei Jahren ignorierte Nintendo, dabei feiert man bei anderen Marken selbst unnötig kleine Anlässe. Donkey Kong ist die erste Videospielfigur von Nintendo und hat Jump’n’Run als Genre gegründet, aber für ein Spiel scheint es im Moment nicht zu reichen. Dabei ist die Figur (siehe Freizeitpark) bei Fans beliebt.

Donkey Kong ist vielleicht nicht der große Verkaufsschlager, aber mal ehrlich, da hat Nintendo wesentlich unbeliebtere Marken bei der Switch neu aufgelegt. Und dank „Switch-Faktor“ wäre ein neuer Titel mit Sicherheit ein Erfolg geworden. Aber so ist es, vielleicht sehen wir dann mit der Switch 2 mal wieder einen neuen Titel.

  1. DonkeyKong 👋
    sagt am

    Das einzig wahre Donkey Kong ist das von 1981.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Donkey_Kong_(Arcade)

