Tesla blickt auf Meilenstein bei Elektroautos

Tesla ist Marktführer bei Elektroautos und wächst Jahr für Jahr immer schneller, das Tesla Model Y war in diesem Jahr sogar schon mehrmals das meistverkaufte Auto des Monats. Und so feierte man am Wochenende einen großen Meilenstein.

Über 5 Millionen Elektroautos wurden mittlerweile produziert. Tesla produziert in den USA, in China und in Deutschland. Das Model 3 und Y sind die Bestseller von Tesla, das Model S und X sind mittlerweile spürbar in den Hintergrund gerückt.

Tesla produziert nur Elektroautos

Das ist eine Hausnummer für ein Unternehmen, welches nur Elektroautos und keine Verbrenner produziert. Und sich genau genommen auch nur in der gehobenen Mittelklasse aufhält, denn ein neues Elektroauto von Tesla kostet über 40.000 Euro.

Tesla rechnet übrigens mit einem noch schnelleren Wachstum, denn letztes Jahr hat man die Million für das Jahr geknackt, in diesem Jahr peilt man aber schon die zwei Millionen an. Und dann steht da ja auch noch gegen 2025 das günstige und kompakte Elektroauto an. Das könnte dann für ganz andere Dimensionen sorgen.

Nio ET5 im Test: Alternative für das Tesla Model 3 Ich konnte mir den Nio ET5 zwei Wochen im Alltag anschauen und meine Eindrücke mit dem noch sehr jungen Elektroautos sammeln. Die Elektro-Limousine möchte es mit der weltweiten Nummer 2 […]17. September 2023 JETZT LESEN →

-->