Nio legt über 1.000 km mit Elektroauto zurück

Die 1.000 km sind irgendwie eine magische Grenze bei der Reichweite geworden, wenn es um Elektroautos und deren Zukunft geht. Wir haben das bei Mercedes mit einem Prototyp gesehen, bei Fisker möchte man das auch schaffen, es ist das Ziel von Toyota, bei BMW versucht man es ebenfalls und Nio ist mit von der Partie.

Heute hat man bekannt gegeben, dass William Li, also der Chef persönlich, mit dem Nio ET7 und einem 150 kWh großen Akku die 1.000 km geknackt hat, man konnte genau genommen 1.044 km zurücklegen. Die Fahrt dauerte übrigens 14 Stunden.

Die 150-kWh-Ultra-Langstrecken- Batterie von NIO ist das weltweit erste CTP-(Cell to-Pack)-Paket mit Zellen im Pouch-Format ohne thermische Ausbreitung und mit einer Zellen-Energiedichte von bis zu 360Wh/kg, was die höchste Kapazität und Energiedichte für serienmäßig hergestellte Autobatteriepakete in China darstellt.

Der Verbrauch lag bei 13,2 kWh auf 100 km, so Nio heute, und die durchschnittliche Geschwindigkeit bei 83,9 km/h. Man hat die Fahrt sogar live als Video übertragen.

Der Nio ET7 kostet über 90.000 Euro mit dem 100 kWh großen Akku bei uns, das ist also kein Auto für die breite Masse. Doch es zeigt, was möglich ist und dürfte die Reichweitenangst von einigen Menschen mindern. Es wird zwar viele Jahre dauern, bis sowas mit günstigeren Elektroautos möglich ist, aber so ist das bei Technik.

