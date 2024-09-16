Nio: Software-Update bringt Disney+, Apple TV und One-Pedal-Driving mit

Nio hat ein neues Software-Update für die Elektroautos angekündigt, welches ein paar Dinge optimiert. Als Highlight vermarktet man das One-Pedal-Driving, welches ich gerne kritisiert habe. Über die Rekuperation kann man dafür sorgen, dass man weniger bremsen muss, aber die Elektroautos kommen nicht zum Stillstand. Noch.

Mit der neuen Softwre (Banyan 2.3.5), die OTA (over the air) verteilt wird, kann man das in Zukunft einstellen. Außerdem kann man dann auch am Lenkrad mit einer Taste zwischen adaptiver Geschwindigkeitsregelung (Adaptive Cruise Control, ACC) und Fahrspur-Zentrierungskontrolle (Lane Centering Control, LCC) wechseln.

Nio hat auch die EV-Routenführung optimiert, es gibt Disney+ und Apple TV für Videos, neue Live-TV-Sender und man hat Bluetooth so optimiert, dass es direkt an der zuletzt beendeten Stelle weitergeht. Nomi, der Assistent von Nio, der auch auf ChatGPT setzt, kann mit Emojis antworten und wird ins Head-up-Display integriert.