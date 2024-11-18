Mobilität

Nissan N7: Neues Elektroauto kommt nicht zu uns

Autor-Bild
Von
|
Nissan N7 Header

Nissan zeigte vor etwa einem Jahr zahlreiche Konzepte für neue Elektroautos und es geht ab 2025 dann auch so langsam los, denn der neue Leaf steht an. Doch ein neues Elektroauto kommt nicht zu uns, der Nissan N7 ist nämlich exklusiv für China.

Nissan N7: Ein Elektroauto für China

Die neue Elektro-Limousine wurde mit Dongfeng entwickelt und jetzt im Rahmen der Guangzhou International Automobile Exhibition (Auto Guangzhou) gezeigt. Es ist mit 4,9 Metern ein recht langes Auto und Marktstart ist im ersten Halbjahr 2025.

Nissan hat noch einige Details offen gelassen, verrät aber, dass Qualcomm die Basis mit dem Snapdragon 8295P ist und man für „Navigate on Autopilot“ eine Technologie von Momenta eingekauft hat. Reichweite und Co. folgen dann später.

Nissan N7 Heck

Der Nissan N7 ist zwar nicht für uns in Europa relevant, falls man keinen Export zu einem späteren Zeitpunkt plant, aber ich finde die aktuelle Entwicklung spannend. Auch Marken wie Audi setzen auf Technik aus China, damit sie mithalten können.

Zugegeben, der Nissan N7 sieht wie viele andere Elektroautos von Nio, BYD und Co. aus China aus, aber dieser Schritt scheint nötig, um global nicht den Anschluss zu verlieren. Ohne China geht es nicht und dort gewinnt jetzt die Elektromobilität.

Nissan N7 Front

Volkswagen Vw Id2 Gti Konzept Header

IAA 2025: Autobranche bereitet sich auf heißen Sommer vor

Nicht nur der Klimawandel sorgt für Rekordtemperaturen und vermutlich auch für das wärmste Jahr in der Geschichte der Aufzeichnung, auch…

18. November 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / ...
Weitere Neuigkeiten
Apple Ipad Pro M4 2024 Header
Kommentar: Das Apple iPad Pro ist jetzt endlich (fast) perfekt
in Kommentar
Vw Id3 Gtx Header
Volkswagen plant neuen VW ID.3 für das zweite Quartal 2026
in Mobilität
Mein Tipp der Woche: Anker MagGo Powerbank (mit Apple Watch)
in Kommentar
Bezahlen Bank Computer
Fast die Hälfte aller Hotels in Deutschland von Buchungsbetrug betroffen
in Handel
Netflix Logo 2025 Neu
Netflix Neuheiten im September 2025 – diese Serien und Filme erwarten euch
in News
Enbw
EnBW errichtet weiteren Schnellladepark in Hessen
in Mobilität
Xxxlutz Launcht Ki Influencerin Lucy
Deutsche Händler investieren 7 % des Werbebudgets in Influencer
in Handel
Honor Magic V3 Halb Aufgeklappt
HONOR steigert Marktanteil bei Foldables in Europa deutlich
in Tablets
Apple Siri Header
Apple prüft auch Google Gemini als Grundlage für neues Siri
in Dienste
Db Gibt Startschuss Für Wasserstoffbusse 
Fahrgäste wünschen sich einfacheren Zugang zu ÖPNV-Tickets
in Fintech