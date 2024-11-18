Nissan N7: Neues Elektroauto kommt nicht zu uns

Nissan zeigte vor etwa einem Jahr zahlreiche Konzepte für neue Elektroautos und es geht ab 2025 dann auch so langsam los, denn der neue Leaf steht an. Doch ein neues Elektroauto kommt nicht zu uns, der Nissan N7 ist nämlich exklusiv für China.

Nissan N7: Ein Elektroauto für China

Die neue Elektro-Limousine wurde mit Dongfeng entwickelt und jetzt im Rahmen der Guangzhou International Automobile Exhibition (Auto Guangzhou) gezeigt. Es ist mit 4,9 Metern ein recht langes Auto und Marktstart ist im ersten Halbjahr 2025.

Nissan hat noch einige Details offen gelassen, verrät aber, dass Qualcomm die Basis mit dem Snapdragon 8295P ist und man für „Navigate on Autopilot“ eine Technologie von Momenta eingekauft hat. Reichweite und Co. folgen dann später.

Der Nissan N7 ist zwar nicht für uns in Europa relevant, falls man keinen Export zu einem späteren Zeitpunkt plant, aber ich finde die aktuelle Entwicklung spannend. Auch Marken wie Audi setzen auf Technik aus China, damit sie mithalten können.

Zugegeben, der Nissan N7 sieht wie viele andere Elektroautos von Nio, BYD und Co. aus China aus, aber dieser Schritt scheint nötig, um global nicht den Anschluss zu verlieren. Ohne China geht es nicht und dort gewinnt jetzt die Elektromobilität.