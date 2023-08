Noch mehr Elektroautos: BYD bringt neue Marke nach Deutschland

BYD ist mittlerweile vielen ein Begriff und sollte es auch sein, denn in China hat die Marke in diesem Jahr erstmals Volkswagen abgelöst und mittlerweile will man auch in Europa angreifen. Die IAA 2023 in München wird da ein wichtiges Event sein.

BYD bringt direkt sechs Elektroautos mit

Vor Ort wird BYD sechs Elektroautos präsentieren, darunter auch den BYD Seal, die neue Elektro-Limousine, die noch 2023 kommt, den BYD Seal U, einen passenden SUV (Beitragsbild) als Pendant zum Tesla Model Y und die bekannten Elektroautos.

Es ist aber auch eine neue Marke für Europa geplant, denn BYD wird den Denza D9 in München für Europa ankündigen. Diesen kennen wir bisher eigentlich als Van, in der Pressemitteilung bezeichnet man das Auto allerdings als „Großraumlimousine“.

Denza kann man sich aber laut BYD auch merken, denn die „Luxus-Submarke“ ist jetzt ebenfalls bereit für den globalen Markt. Der Denza D9 ist ein „Vorgeschmack“ für das, was da noch so kommt. Zwei neue Technologien werden auch vorgestellt.

BYD wird CTB (Cell-to-Body Technologie) und die iTAC (Intelligent Torque Adaption Control) auf der IAA vorstellen. Das ist also ein vollgepackter Plan für die IAA 2023 und BYD möchte zeigen, dass Europa für die chinesische Marke sehr wichtig ist.

Elektroauto-Offensive: Volkswagen feiert Startschuss des neuen Top-Models Volkswagen bringt endlich eine elektrische Limousine auf den Markt. Es wird zwar mit knapp 5 Metern eine recht lange Limousine, aber nach vielen SUVs, einem Buzz und Kompaktwagen, wird das […]21. August 2023 JETZT LESEN →

-->