Audio

Nothing geht neue Wege bei Kopfhörern

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Kopfhoerer Headphone Header

Nothing ist die noch recht junge Marke von Carl Pei, der das Konzept von OnePlus wiederholt, dieses Mal jedoch „alleine“ (es gibt Investoren). Er startete aber nicht direkt mit einem Smartphone, die Marke baute sich mit Kopfhörern ihr Image auf.

Mittlerweile erweitert man das Smartphone-Lineup fleißig und hat den Fokus darauf gelegt, aber die Kopfhörer bleiben wichtig. Hier steht eine neue Kategorie an, denn Nothing wagt sich an Over-Ear-Kopfhörer – und plant direkt ein Highend-Modell.

Offizielle Details zum Nothing Head (1), wie das erste Modell heißen könnte, gibt es noch nicht, aber ich fände es sehr spannend, wenn man das transparente Design hier ebenfalls umsetzt. Es ist ein sehr hart umkämpfter Markt, aber auch ein sehr lukrativer, wenn man erfolgreich ist. Der Kopfhörer dürfte noch 2025 kommen.

Apple Airpods Max Header

Apple AirPods Max 2 kommen: Es gibt erste Details

Apple aktualisierte zwar die AirPods Max und spendierte dem ersten und bisher einzigen Over-Ear-Kopfhörer einen neuen Port (USB C) und…

19. Mai 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Max 🔱
    sagt am

    Coole Sache! Bin doch sehr gespannt über Aussehen und Specs.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / Audio / ...
Weitere Neuigkeiten
Sony zeigt neuen Flaggschiff-Kopfhörer für Gamer
in Audio
Apple Iphone 2021 Header
Handyhelden überrascht mit 50-GB-Tarif im Telefónica-Netz
in Tarife
Ard Hoerfunk Audiothek
ARD Games Netzwerk enthüllt: Das steckt hinter dem neuen Gaming-Projekt
in Gaming
Waipu Tv
waipu.tv macht Fernsehen und Disney+ unschlagbar günstig
in Schnäppchen
Philips Hue Birne Licht Header
Philips Hue startet Summer Sale 2025
in Smart Home | Update
The Dark Knight: Neues LEGO-Spiel mit Batman kommt 2026
in Gaming
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung Galaxy S26 Ultra soll ganz neue OLED-Technologie bekommen
in Smartphones
Apple Watch Series 10 Schwarz Header
Apple Watch Series 12 könnte eine große Neuerung mitbringen
in Wearables
Volkswagen Id. Gti Concept
Stellantis greift den VW ID.3 von Volkswagen an
in Mobilität
Indiana Jones And The Great Circle
Nintendo Switch 2 bekommt zwei Xbox-Blockbuster
in Gaming