Nothing geht neue Wege bei Kopfhörern

Nothing ist die noch recht junge Marke von Carl Pei, der das Konzept von OnePlus wiederholt, dieses Mal jedoch „alleine“ (es gibt Investoren). Er startete aber nicht direkt mit einem Smartphone, die Marke baute sich mit Kopfhörern ihr Image auf.

Mittlerweile erweitert man das Smartphone-Lineup fleißig und hat den Fokus darauf gelegt, aber die Kopfhörer bleiben wichtig. Hier steht eine neue Kategorie an, denn Nothing wagt sich an Over-Ear-Kopfhörer – und plant direkt ein Highend-Modell.

Offizielle Details zum Nothing Head (1), wie das erste Modell heißen könnte, gibt es noch nicht, aber ich fände es sehr spannend, wenn man das transparente Design hier ebenfalls umsetzt. Es ist ein sehr hart umkämpfter Markt, aber auch ein sehr lukrativer, wenn man erfolgreich ist. Der Kopfhörer dürfte noch 2025 kommen.