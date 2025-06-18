Nothing und die gute alte Flaggschiff-Frage

Nothing will uns mit dem Phone 3 in diesem Jahr ein „richtiges“ Flaggschiff zeigen und jetzt hat man ein neues Detail verraten, welches eine alte Frage aufwirft, der sich Carl Pei damals auch bei OnePlus stellen musste: Ist das ein Flaggschiff?

Man nutzt den Snapdragon 8s Gen 4 von Qualcomm im kommenden Phone 3, so Nothing. Die CPU ist 36 Prozent schneller als im Phone 2, aber wer sich etwas mit Technik auskennt, der weiß, dass es da noch den alten Snapdragon 8 Elite gibt.

Das Nothing Phone 2 war gehobene Mittelklasse, können wir beim Nothing Phone 3 also über ein Flaggschiff sprechen? Ein Smartphone, welches es mit dem Samsung Galaxy S25 Ultra, Xiaomi 15 Ultra oder eben auch OnePlus 13 aufnehmen kann?

Ein „Flaggschiff“ mit vielen Abstrichen

Es erinnert mich an die Anfangszeit von OnePlus, wo man sich auch ganz langsam auf Highend-Smartphones zubewegte, aber viele Abstriche machte, um Kosten zu senken. Ein Elite-Chip von Qualcomm ist viel teurer, das kann man nicht stemmen.

Nothing scheint also, wie OnePlus in der Anfangszeit, weder Mittelklasse noch Flaggschiff geplant zu haben, man bewegt sich „nach oben“, ohne wirklich ganz oben mitzuspielen. Spannend wird daher, welchen Preis man hier verlangen wird.

Hinweis: Der Snapdragon 8s Gen 4 ist sicher ein guter Chip und auch „Highend“, aber die S-Reihe ist seit letztem Jahr sowas wie die abgespeckte Flaggschiff-Chip-Reihe mit alter Technik. Es ist ein „Trick“ von Qualcomm, um alte Hardware in einem neuen Paket zu verkaufen, welches dank einer „8“ im Namen nach Flaggschiff klingt.