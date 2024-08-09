Nova Launcher: Beliebter Android-Launcher steht vor Problemen
Vor etwa zwei Jahren übernahm Branch Metrics den beliebten Android-Launcher „Nova Launcher“, bei dem ich mir sicher bin, dass ihn einige, die diesen Beitrag hier gerade lesen, nutzen. Doch die Zukunft des Launchers steht derzeit auf der Kippe.
Fast das komplette Team wurde entlassen und genau genommen kümmert sich nur noch eine Person um den Nova Launcher. Und diese Person kümmert sich auch um andere Projekte. Das ist keine Basis für eine große Zukunft des Nova Launchers.
Es ist vielleicht noch etwas früh, um direkt zu einer Alternative zu wechseln, aber es ist womöglich ein guter Zeitpunkt, um sich mal umzuschauen. Die Kommunikation deutet darauf hin, dass jetzt nicht mehr viel Geld in die Entwicklung fließen wird.
Irgendwie schade um den Nova Launcher. War der erste Alternativ-Launcher, den ich intensiv und daher auch gekauft hatte. Bis bei Samsung die Good-Lock-Geschichte los ging, ab da war der OneUI-Launcher deutlich attraktiver und man musste teilweise bei neuen OneUI-Iterationen nicht mehr darauf warten, dass das Team hinter Nova Launcher Workarounds für die neuen Eigenheiten gefunden haben. Glaube mit der Gestensteuerung zur Generation Galaxy S8 oder S9 war das so ein Thema bei Nova, mit der Wischgeste für App-Icons.
Wenn man sich nicht weiterentwickelt, verliert man halt.
Früher immer genutzt, bei neuen Geräten das Erste das drauf kam, aber bei dem Ding herrscht doch seit Jahren quasi Stillstand. Und alle anderen Launcher fand ich durch die Bank totale Grütze.
Seit 2022 bin ich wieder bei Samsung und bin mit der OneUi und Good Lock mehr als zufrieden und brauche den Nova schlicht nicht mehr.
Mittlerweile geben sich die Hersteller bei ihren Haus-Launchern ja auch mehr Mühe, was Nova und Co. eher überflüssig macht.
Ich nutze wahrscheinlich nur einen Bruchteil der Funktionen, aber von meiner Warte aus ist das Teil doch auch ausentwickelt, oder?
👍 Das sehe ich auch so.
Der Launcher wurde doch eh nur wegen der vielen Daten gekauft.
Schade, nutze die kostenpflichtige Version seit sehr vielen Jahren. Der Status quo würde mir allerdings auch reichen, so lange der Launcher immernoch auf den neuesten Android Versionen läuft.
richtiger Zeitpunkt für das Team sich jetzt mit einem neuen Launcher wieder selbstständig zu machen…
aber 100%
2 Fragen,
1: kann man das Backup vom Nova Launcher einfach in einen anderen migrieren?
2: was wäre den ne ordentliche Alternative? Kennt da einer eine?
Gruß D3P
zu 1.
Nein
Danke
Total Launcher: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ss.launcher2
Eine App, die nicht weiter entwickelt wird, fliegt irgendwann aus dem GPlay Store. Mach also am besten mal ein Backup der APK und der Settings auf eine SD Karte oder woanders.