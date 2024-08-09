Dienste

Nova Launcher: Beliebter Android-Launcher steht vor Problemen

Autor-Bild
Von
| 13 Kommentare
Nova Launcher

Vor etwa zwei Jahren übernahm Branch Metrics den beliebten Android-Launcher „Nova Launcher“, bei dem ich mir sicher bin, dass ihn einige, die diesen Beitrag hier gerade lesen, nutzen. Doch die Zukunft des Launchers steht derzeit auf der Kippe.

Fast das komplette Team wurde entlassen und genau genommen kümmert sich nur noch eine Person um den Nova Launcher. Und diese Person kümmert sich auch um andere Projekte. Das ist keine Basis für eine große Zukunft des Nova Launchers.

Es ist vielleicht noch etwas früh, um direkt zu einer Alternative zu wechseln, aber es ist womöglich ein guter Zeitpunkt, um sich mal umzuschauen. Die Kommunikation deutet darauf hin, dass jetzt nicht mehr viel Geld in die Entwicklung fließen wird.

Humane Ai Pin Hand

Humane AI Pin: Das gescheiterte KI-Gadget

Wir haben in den letzten Monaten viele KI-Gadgets gesehen und ich kann mir gut vorstellen, dass wir in der neuen…

8. August 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden13 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Stefan 🌀
    sagt am

    Irgendwie schade um den Nova Launcher. War der erste Alternativ-Launcher, den ich intensiv und daher auch gekauft hatte. Bis bei Samsung die Good-Lock-Geschichte los ging, ab da war der OneUI-Launcher deutlich attraktiver und man musste teilweise bei neuen OneUI-Iterationen nicht mehr darauf warten, dass das Team hinter Nova Launcher Workarounds für die neuen Eigenheiten gefunden haben. Glaube mit der Gestensteuerung zur Generation Galaxy S8 oder S9 war das so ein Thema bei Nova, mit der Wischgeste für App-Icons.

    Antworten
  2. DeziByte 🏆
    sagt am

    Wenn man sich nicht weiterentwickelt, verliert man halt.
    Früher immer genutzt, bei neuen Geräten das Erste das drauf kam, aber bei dem Ding herrscht doch seit Jahren quasi Stillstand. Und alle anderen Launcher fand ich durch die Bank totale Grütze.
    Seit 2022 bin ich wieder bei Samsung und bin mit der OneUi und Good Lock mehr als zufrieden und brauche den Nova schlicht nicht mehr.

    Mittlerweile geben sich die Hersteller bei ihren Haus-Launchern ja auch mehr Mühe, was Nova und Co. eher überflüssig macht.

    Antworten
  3. Sebastian 🪴
    sagt am

    Ich nutze wahrscheinlich nur einen Bruchteil der Funktionen, aber von meiner Warte aus ist das Teil doch auch ausentwickelt, oder?

    Antworten
    1. Teimue 🪴
      sagt am zu Sebastian ⇡

      👍 Das sehe ich auch so.

      Antworten
  4. max 🔱
    sagt am

    Der Launcher wurde doch eh nur wegen der vielen Daten gekauft.

    Antworten
  5. Sam 🏅
    sagt am

    Schade, nutze die kostenpflichtige Version seit sehr vielen Jahren. Der Status quo würde mir allerdings auch reichen, so lange der Launcher immernoch auf den neuesten Android Versionen läuft.

    Antworten
  6. NB 🍀
    sagt am

    richtiger Zeitpunkt für das Team sich jetzt mit einem neuen Launcher wieder selbstständig zu machen…

    Antworten
    1. Robin ☀️
      sagt am zu NB ⇡

      aber 100%

      Antworten
  7. D3P 🌀
    sagt am

    2 Fragen,

    1: kann man das Backup vom Nova Launcher einfach in einen anderen migrieren?

    2: was wäre den ne ordentliche Alternative? Kennt da einer eine?

    Gruß D3P

    Antworten
    1. Sam 🏅
      sagt am zu D3P ⇡

      zu 1.
      Nein

      Antworten
      1. D3P 🌀
        sagt am zu Sam ⇡

        Danke

        Antworten
    2. Total am Launchen 👋
      sagt am zu D3P ⇡

      Total Launcher: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ss.launcher2

      Antworten
    3. Thomas 💎
      sagt am zu D3P ⇡

      Eine App, die nicht weiter entwickelt wird, fliegt irgendwann aus dem GPlay Store. Mach also am besten mal ein Backup der APK und der Settings auf eine SD Karte oder woanders.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / Dienste / Firmware und OS / ...
Weitere Neuigkeiten
Enbw
EnBW errichtet neue Schnellladeparks in NRW
in Mobilität
Norisbank
norisbank kündigt Wartungsarbeiten mit temporären Ausfällen an
in Fintech
Finanzamt Kassel testet automatische Steuerfestsetzung
in Dienste
The New Volkswagen Id.3
Volkswagen feiert sich als „Vorreiter der Elektromobilität“
in Mobilität
Barbie wird Teil des Playmobil-Universums
in Gaming
Elektroauto-Zulassungen steigen um 38 % – Anteil bleibt unter 20 %
in Mobilität
Playstation 5 Pro Xbox Series X Controller
game Charts in Deutschland: Donkey Kong stürmt die Charts – und ein Klassiker kehrt zurück
in Gaming
Apple Vision Pro: Neue Version mit M5-Chip für 2025 vorgesehen
in AR und VR
OpenAI: ChatGPT mit Werbung ist eine Option
in Dienste
Peloton Detail Header
Peloton plant „größte Produktoffensive aller Zeiten“
in News