Nova Launcher: Beliebter Android-Launcher steht vor Problemen

Vor etwa zwei Jahren übernahm Branch Metrics den beliebten Android-Launcher „Nova Launcher“, bei dem ich mir sicher bin, dass ihn einige, die diesen Beitrag hier gerade lesen, nutzen. Doch die Zukunft des Launchers steht derzeit auf der Kippe.

Fast das komplette Team wurde entlassen und genau genommen kümmert sich nur noch eine Person um den Nova Launcher. Und diese Person kümmert sich auch um andere Projekte. Das ist keine Basis für eine große Zukunft des Nova Launchers.

Es ist vielleicht noch etwas früh, um direkt zu einer Alternative zu wechseln, aber es ist womöglich ein guter Zeitpunkt, um sich mal umzuschauen. Die Kommunikation deutet darauf hin, dass jetzt nicht mehr viel Geld in die Entwicklung fließen wird.

Hi everyone, Rob here. I imagine you've seen the seen the news by now. It sucks. We've gone from a team of around a dozen people to just one full time developer — the original founder, Kevin. — Nova Launcher (@NovaLauncher) August 8, 2024