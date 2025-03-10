Nuki zeigt morgen ein neues Smart Lock
Nuki hat bekannt gegeben, dass man am 11. März um 10 Uhr deutscher Zeit etwas Neues zeigen möchte und ein erster Teaser deutet auf ein neues Smart Lock hin. Es wäre denkbar, dass wir eine Version des Nuki Smart Lock Ultra von 2024 sehen.
Gut möglich, dass eine Version kommt, welche die neuen Funktionen mitbringt, bei der man aber nicht zwingend den Zylinder tauschen muss. Nuki verspricht in der Ankündigung davon, dass man „den Horizont mit der Neuheit erweitern möchte“.
